Обозреватель Die Zeit: ДРСМД имеет право на жизнь, если станет многосторонним

Вместо того чтобы ставить крест на Договоре РСМД, Вашингтону и Москве необходимо вести переговоры о «расширенном» соглашении — «о ДРСМД — 2», пишет Die Zeit. При этом в новом многостороннем договоре больше всего должны быть заинтересованы другие страны, также владеющие ракетами средней дальности. Ведь если договор перестанет существовать, США и России больше ничто не будет мешать начать вооружаться и против «отстающих ядерных держав», которым в итоге придётся заплатить за это «колоссальную цену», предупреждает обозреватель немецкой газеты.
Совсем скоро, в феврале, Соединённые Штаты могут официально выйти из Договора РСМД. В этом случае уже через шесть месяцев «самое важное» для безопасности Европы соглашение по контролю над вооружением попросту канет в Лету, пишет немецкая газета Die Zeit.
Как отмечает автор статьи Матиас Насс, критики ДРСМД в Вашингтоне и Москве, которые бы уже сегодня отказались от соглашения, утверждают: пока договор сковывает США и Россию, другие страны беспрепятственно вооружаются.
И действительно, продолжает обозреватель Die Zeit, сегодня запрещённые Договором РСМД ракеты имеются в арсеналах как минимум десяти стран, в частности, Китая, Индии, Пакистана, Ирана и Северной Кореи.
«У одного только Китая сотни ракет средней дальности. Во времена холодной войны, когда мир ещё чётко делился на Восток и Запад, системе контроля над вооружением приходилось иметь дело с иными вызовами, — подчёркивает Насс. — С тех пор мир стал гораздо сложнее».
По словам обозревателя немецкой газеты, вместо того чтобы ставить крест на договоре, Соединённым Штатам и Российской Федерации необходимо вести переговоры о «расширенном» соглашении — «о ДРСМД — 2».
«Вообще-то, больше всего в этом должны быть заинтересованы другие страны, на вооружении у которых находятся ракеты средней дальности. Ведь если договор перестанет существовать, США и России больше ничто не будет мешать начать вооружаться и против этих государств — предположительно, скорее в Азии, чем в Европе. Политическая же и экономическая цена, которую придётся заплатить за это отстающим ядерным державам, будет колоссальной», — предупреждает автор статьи Матиас Насс.
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