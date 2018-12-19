CNN: Путин заверил, что России есть чем ответить на выход Америки из ДРСМД

На фоне очередных обвинений со стороны США в попытках посеять политические разногласия среди американцев и угроз выйти из ДРСМД Кремль начинает использовать более жёсткую военную риторику, передаёт CNN. Президент Владимир Путин заверил россиян, что Москве есть что поставить на вооружение, если Вашингтон всё-таки решит запасаться ядерными ракетами средней и малой дальности.

На Кремль с большим грохотом обрушились два доклада комитета сената США по делам разведки, составленные представителями обеих главных партий. В документах говорится о так и не прекратившихся попытках российских интернет-троллей по созданию политических разногласий между американцами. С репортажем из Москвы — Фред Пляйтген.

Доклад сената, в котором обрисовывается деятельность российских интернет-троллей против США как до, так и после выборов 2016 года вызвал у Кремля раздражённую реакцию. Пресс-секретарь Владимира Путина причастность Москвы к этой деятельности отрицает.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента России: Нам ставится в упрёк, что кто-то критически относится к ситуации в той или иной социальной области в США, но при чем здесь Россия, не отмечается. Здесь я могу только ещё раз повторить, что мы, опять же, не согласны. Мы считаем это абсолютно ни на чём не основанными утверждениями.

Москва также начала использовать в адрес США жёсткую военную риторику. На совещании со своими военачальниками по итогам года Владимир Путин заявил, что Россия быстро движется к тому, чтобы обойти систему противоракетной обороны США.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент РФ: Нужно быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем противоракетной обороны. На очереди – серийный выпуск и поставка в войска ракетного комплекса глобальной дальности «Авангард».

В этом году Россия объявила о разработке, как она утверждает, гиперзвуковой ракеты с глобальным радиусом действия, способной нести ядерную боеголовку под названием «Авангард». По словам министра обороны правительства Путина, масштабное развёртывание ракет начнётся в следующем году.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, министр обороны РФ: В 2019 году министерству обороны предстоит решить ряд превентивных задач. По стратегическим ядерным силам – поставить на боевое дежурство в РВСН 31 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард».



Напряжённость между Москвой и Вашингтоном растёт, несмотря на ранее озвученную президентом Трампом цель улучшить отношения с Владимиром Путиным. США утверждают, что выйдут из Договора РСМД, запрещающего ядерное оружие средней (и малой. — ИноТВ) дальности, мотивируя это тем, что Москва нарушает соглашение. Сегодня Путин пригрозил внедрить новое оружие, если Америка действительно выйдет из договора.



ВЛАДИМИР ПУТИН: Посмотрим, как это будет происходить. По большому счету у нас и так все есть, но если произойдёт то, чем нас пытаются пугать, ну что ж, нам придётся ответить соответствующим образом. Как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, наверное, большого труда не составит провести соответствующие НИОКРы и поставить их на землю, если потребуется.



По мере того как Кремль всё больше теряет веру в способность Дональда Трампа спасти отношения между Россией и США, Москва активно укрепляет свой потенциал и даже заявляет, что намерена провести учения ядерных стратегических сил в 2019 году.



Фред Пляйтген, CNN , Москва.



Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2018 года.