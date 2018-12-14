Не спасти, но переосмыслить: аналитики Hill призывают создать всемирную систему контроля над вооружениями взамен ДРСМД

Сохранение Договора РСМД представляется сложной задачей. США собираются выйти из договора, поскольку, по их мнению, Россия нарушает свои обязательства, а само соглашение ограничивает их возможности в противостоянии с Китаем. Однако, как пишут аналитики The Hill Энди Вебер и Кристин Партемор, сохранение ДРСМД не так важно, как создание всемирной системы контроля над вооружениями, ведь ядерные разработки активно ведутся во многих странах.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «приостановят исполнение обязательств» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней, если Россия не начнет соблюдать условия этого договора. США многие годы обвиняли Россию в неисполнении обязательств по ДРСМД, поскольку, по мнению представителей американской власти, разработки и размещение ракет средней дальности в России не прекращались, пишут бывшие помощники министра обороны США по ядерным, химическим и биологическим военным программам, ученые Энди Вебер и Кристин Партемор в своей статье для The Hill.

С точки зрения экспертов, Россия вряд ли перестанет отрицать нарушение договора, так как российские власти убеждены, что, в соответствии с ДРСМД, те разработки, в которых США обвиняет Россию не запрещены.

И если позиция России предсказуема, то обстоятельства в странах Европы и НАТО складываются «не совсем так, как ожидалось»: в ЕС уже давно перестали надеяться, что США не выйдет из ДРСМД. Что ещё хуже, официальные представители стран НАТО убеждены, что сохранить договор уже невозможно. Они выразили глубокую обеспокоенность тем, что «попытки спасти договор приведут к дальнейшему обострению напряжённости между США и Россией». Поэтому основной задачей руководству этих стран представляется принятие таких мер по преодолению последствий прекращения договора о РСМД, которые не повлекли бы за собой «обострение кризиса».

«Утрата надежды» на сохранение договора отчасти связана с выходом США из Парижского соглашения по изменению климата, соглашения по ядерной программе Ирана и различных торговых сделок.

Администрация Трампа должна «стараться сохранить ДРСМД», утверждают авторы статьи. Кроме того, наиболее эффективный способ восстановить доверие союзников для США — это исполнить положения договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) о его продлении на пять лет после истечения срока его действия в 2021 году.

В то же время, этих мер совершенно недостаточно. По мнению авторов, пора «переосмыслить контроль над вооружениями». Это необходимо, потому что последствием сложившегося дипломатического кризиса стало начало «новой гонки вооружений». В США ядерный потенциал расширяют путем разработки новых возможностей крылатых ракет воздушного и морского базирования. В марте Владимир Путин изложил концепцию наращивания ядерного потенциала России. Всё большую озабоченность вызывают изменения, связанные с ядерным арсеналом Пакистана. Индия, вероятно, работает над развитием возможностей ракетных систем «BrahMos». Если это действительно так, трудно поверить, что Китай и Пакистан не будут также совершенствовать свои ядерные арсеналы.

Официальные представители США заявляли, что выход США из ДРСМД в значительной степени связан с тем, что Китай не является стороной соглашения. Но по мнению авторов статьи это лишь предлог, а не истинная причина. Аналитики призывают разработать концепцию контроля над вооружениями, которая действовала бы и в отношении Азии.



Трамп и Путин все еще могут сохранить ДРСМД, заключают Энди Вебер и Кристин Партемор. Но, независимо от того, останется ли он в силе или его действие будет прекращено, нынешний кризис должен стать «отправной точкой для создания новой концепции всемирного контроля над вооружениями».