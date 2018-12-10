NYT: выход из ракетного договора с Россией развяжет Вашингтону руки в противостоянии с Китаем

Когда Рональд Рейган и Михаил Горбачёв подписывали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, у других государств не было сопоставимых с ними арсеналов. Теперь же появилось ещё 10 стран, которые разрабатывают или используют запрещённое договором оружие, поэтому США чувствуют себя скованными этим соглашением, не имея возможности противостоять Китаю, пишет New York Times.

Ультиматум США в адрес России по вопросу Договора РСМД, как ожидается, получит от Москвы воинственный ответ. Однако, отмечают журналисты New York Times, это лишь одна сторона проблемы и, возможно, не самая худшая.

Дело в том, что у США и России больше нет монополии на производство ракет, которые в своё время запретили Рональд Рейган и Михаил Горбачёв. На сегодняшний день они есть также у Китая, Ирана, Индии, Израиля, Саудовской Аравии, Северной и Южной Кореи, Пакистана и Тайваня — стран с быстро растущими арсеналами. Однако Вашингтон, похоже, не заинтересован в том, чтобы попытаться привлечь к договору все страны, обладающие оружием, способным нести на себе обычные или ядерные боеголовки.

Наоборот, он намерен разорвать существующее соглашение и с прицелом на Китай разместить в Азии оружие, вывезенное из Европы перед падением Берлинской стены. Получается, что он обвиняет Россию в нарушении договора, но при этом сам хочет сбросить с себя его оковы, которые мешают ему противостоять растущим державам, в частности Китаю.

При этом эксперты опасаются, что вместе с Договором РСМД придёт конец и более широкому СНВ-III. По крайней мере, такие заявления сделал глава Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, который сказал: «России бы лучше соблюдать Договор РСМД, это создало бы условия для переговоров по другим соглашениям о контроле за вооружениями, включая продление СНВ».

В то время, когда подписывали Договор РСМД, вряд ли кто-то мог подумать про Китай: у него было меньше десятка межконтинентальных ракет, способных достигнуть территории США, и несколько десятков ракет средней дальности. Но с течением времени всё изменилось, и теперь у Китая несколько сотен ракет, которые такой договор нарушали бы, если бы Пекин был в числе подписавшихся.

Больше того, такие технологии теперь пытается повторить и Северная Корея, несмотря на то, что Трамп говорит о своих дипломатических победах в северокорейском вопросе.

Как только Обама заговорил о выходе из договора, США стали втайне разрабатывать оружие для пополнения своих арсеналов. Пока же администрация Трампа, вероятно, может разместить ракеты «Томагавк». Ведутся работы и над ракетами особой точности, которые Договором РСМД не запрещены. Но их дальность легко будет увеличить, если США из договора выйдут.

Впрочем, Джордж Шульц, бывший при Рейгане госсекретарём, отмечает, что во всей этой ситуации недостаёт дипломатии. «Сейчас время не для того, чтобы строить большие арсеналы ядерного оружия. Сейчас время для того, чтобы избавить мир от этой угрозы. Выход из договора станет огромным шагом назад. Мы должны его подлатать, а не убивать», — приводит журналист New York Times его слова.