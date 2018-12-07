Wyborcza: Путин потирает руки в ожидании выхода США из договора РСМД

Если США рассчитывают на то, что Россия поддастся на ультиматум по Договору РСМД, значит они наивны, пишет польский журналист Бартош Велинський. В статье для Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что в случае выхода США из РСМД Россия только выиграет, а Европа — проиграет.

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности навредит Западу. И поэтому Владимир Путин «потирает руки», пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велинський.

У России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к положениям Договора РСМД. Если она не послушается, не закроет программу запрещённых ракет и не разоружит оснащённые ими части ракетных войск, США выйдут из договора — такой ультиматум поставила Кремлю американская дипломатия. «Но если американцы рассчитывают на то, что Россия поддастся, значит, они наивны», — подчёркивает автор.

Ракеты средней дальности, то есть способные поражать цели на расстоянии от 500 до 5 тыс. км, во времена холодной войны у многих европейских военных и политиков вызывали ночные кошмары. Размещаемые в первой половине 80-х годов на западных окраинах СССР ракеты РСД-10 могли в течение 10 минут сбросить ядерную боеголовку в любую цель в Западной Европе. В это же самое время американские ракеты «Першинг-2» размещали в Западной Германии, и они были в состоянии достичь Москвы. Массовый ядерный удар мог бы предрешить результат Третьей мировой войны ещё до того, как вторая сторона была бы в состоянии отреагировать.

В 1987 году, после многих лет неплодотворных дискуссий, США и СССР подписали закон, запрещающий этот тип оружия, за исключением снарядов, размещаемых на кораблях. «Как оказалось, это было начало конца холодной войны», — отмечает польский журналист.

«Но в 2014 году, когда Россия совершила аннексию Крыма и напала на Восточную Украину, холодная война между Востоком и Западом снова стала фактом», — добавляет он. Ещё до того как «российские танки вошли на Украину», Россия начала в тайне работать над ракетой 9М729, которая, согласно данным американской разведки, имеет радиус действия около 3 тысяч километров. В прошлом году, после окончания испытаний, первые экземпляры 9М729 поступили в два батальона российской армии. Один из них находится где-то в европейской части России.

Администрация Обамы оказывала давление по этому вопросу на Россию, хотя без каких-либо результатов. Трамп, который в своё время уверял, что «на его вахте дело не дошло бы до аннексии Крыма», поставил вопрос ребром. Президент США лично уверил, что если ему удалось угрозами вынудить Мексику и Канаду к пересмотру торговых договорённостей, то он так же вынудит Россию заключить новый Договор РСМД, а возможно даже к столу переговоров о новом договоре он привлечёт Китай, ракеты средней дальности которого угрожают союзникам США в Азии.

«Только вот Россия, ввиду выхода США из договора, ничего не потеряет, а даже выиграет. Зато пострадает имидж США, а отношения Трампа с Европой ещё сильнее ухудшатся», — бьёт тревогу Велиньский. По его мнению, «россиянам не нужно будет уже скрывать ракетные программы, ведь ДРСМД запрещал даже проведение испытаний». Очередные части, оснащённые ракетами 9M729, они смогут перебрасывать в Калининградскую область, откуда они будут способны достичь даже британскую базу в Гибралтаре. «Россию не в чем будет упрекнуть. В конце концов, ведь это Трамп расторгнул договор», — объясняет Велиньский.

Ещё хуже, что американский президент не спросил мнения у союзников НАТО, что впрочем, не удивляет, учитывая его высокомерное отношение к альянсу.

Негодования президента в связи с недостаточным вкладом Европы в оборону и всё более жёсткая антиевропейская риторика его администрации создали разлад в отношениях трансатлантических партнёров.

По мнению польского журналиста, дальше будет ещё хуже, потому что главы стран НАТО — не считая президента Польши Анджея Дуды, который поддерживал Трампа — выступают против уничтожения РСМД. Они хотят иметь возможность оказывать на Россию какое-либо давление. «Трамп проигнорировал замечания. Да и ракеты средней дальности до США не долетят», — сетует автор. Когда в конце 70-х русские начали размещать ракеты РСД-10, НАТО ответило ракетами «Першинг 2» и ракетными комплексами «Грифон», напоминает он.

В настоящее время ответа на российские ракеты 9M729, то есть оружие, которое можно было бы разместить, например, в Польше, в западных арсеналах нет. Разработка таких ракет не станет дешёвой, а их размещение вызвало бы в западных обществах большое напряжение.

«В 80-х против американских «Першингов» на европейской территории выступали тысячи пацифистов, среди которых были провокаторы КГБ. Россия, благодаря легкомыслию Трампа, может снова создать суматоху в Европе», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.