Экс-глава МИД Польши: поладить с Россией по-хорошему — это миф

Россия никогда не будет рассматривать Польшу как партнёра, уверен экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В интервью Niezalezna он назвал мифом расчёты части поляков, что Россия обласкает Польшу, если с ней поладить по-хорошему. Пример Украины в этом плане показателен.

По мнению бывшего главы польского МИД Витольда Ващиковского, «российская атака» в Керченском проливе не случайно произошла именно в настоящее время. «С тех пор как началась агрессия России на Украине в 2014 году, было известно, что продолжение следует, вопрос стоял только — когда? Сейчас существует проблема внутри ЕС, Европа занята лишь собой, грядёт брексит, мы теряем вторую по величине экономику в ЕС», — высказал дипломат свою точку зрения польскому изданию Niezalezna дипломат.

«План Путина понятен», — добавил он и пояснил, что президент России хочет привести к дестабилизации Украины, а в последствии — к внутреннему кризису, своего рода «антимайдану», перевороту в пользу российских властей, который вновь превратит Украину в вассала.

«Сейчас Азовское море, разделяемое ранее между Россией и Украиной, было аннексировано. Если Керченский мост защищают российские силы, то и в случае с «Северным потоком — 2» Россия также может захотеть сторожить свои инвестиции и привести к присутствию войск на Балтике. Так как когда-то Балтика была шведским морем, с тем же успехом она может сейчас стать — российским», — объяснил бывший министр иностранных дел Польши.

В беседе с изданием Niezalezna Витольд Ващиковский также отметил, что Россия никогда не будет смотреть на Польшу, как на партнёра.

«В небольшой группе поляков существует такой миф, что если мы бы хорошо ладили с Россией, то мы бы были страной с молочными реками и кисельными берегами. Это миф. Россия никогда не будет нас воспринимать как страну, которой можно давать привилегии», — с сожалением резюмировал он.