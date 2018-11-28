Президент Польши: Россия — это агрессор, и санкции надо ужесточить

Вслед за Дональдом Туском инцидент в Керченском проливе прокомментировал президент Польши Анджей Дуда, пишет Wirtualna Polska. Как пишет издание, он назвал Россию агрессором, добавив, что её действия Варшава считает неприемлемыми. При этом, по словам Дуды, санкции против Москвы необходимо ужесточить.

«Нет сомнений в том, что Россия является агрессором. Польша считает её действия абсолютно неприемлемыми», — заявил президент Польши Анджей Дуда, комментируя инцидент, возникший между Россией и Украиной в Керченском проливе. Глава государства также добавил, что Польша готова подключиться к инициативе, направленной на ужесточение санкций по отношению к России, сообщает Wirtualna Polska.

Анджей Дуда прокомментировал инцидент по время пресс-конференции в Софии, где он находился с визитом. «Если будут такие международные инициативы, если их действительно будут озвучивать, хотя бы как тема дальнейших санкций, Польша точно будет подключаться к этой инициативе, потому что мы в принципе готовы ко всем действиям, которые приведут к окончанию конфликта», — подчеркнул он.

Президент отметил, что сложно вернутся к обыденной жизни после того, что произошло. «Гибнут люди, и нет сомнений в том, что надо делать всё, чтобы этот вопрос был решён», — сказал он.

Дуда призвал соблюдать международное право и минские договорённости. Он также потребовал освобождения украинских моряков, арестованных российской стороной. Помимо этого, по его словам, Россия должна вернуть захваченные украинские части.

Применение силы россиянами на Азовском море перед этим осудил Дональд Туск, напоминает Wirtualna Polska. «Российские власти должны отдать украинских моряков, корабли и воздержаться от дальнейших провокаций», — написал он в коротком заявлении. Он уверил, что «Европа остается сплоченной в оказании поддержки Украине».

«Украина — наш сосед. Прямо у наших границ творятся эти вещи. Мы не можем спать, когда дело касается таких инцидентов. Реакция должна последовать быстро», — прокомментировал ситуацию депутат партии «Гражданская платформа» Славомир Нойманн.

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:

Nikifor: Дорогой господин президент! Как прореагирует польский военный флот, когда чужой корабль будет пытаться войти в территориальные воды Польши?

j23: Бездумность нашего президента поражает. Украинец всегда был, есть и будет врагом Польши. А политика ПИС (правящая партия «Право и справедливость» — ИноТВ) — совать пальцы под дверь, создавая себе образ защитника и главного друга потомков УПА.*

ed: Какие санкции хочет ввести президент?

Gal Anonim: Имея такую могущественную армию, я бы предпочёл промолчать. К тому же нужно трезво смотреть на мир.

Drek: Какое нам дело до Украины, в особенности Восточной??

woocash: Давайте поделим с Россией Украиной пополам. В Польше и так столько украинского населения, что они бы в конце концов почувствовали себя как дома.

mx: Этот человек, занимающий пост президента Польши, уже, наверное, никогда не опомнится!!! Снова позор!!! Только на этот раз намного более вредоносный!

Rozbawiona do łez: «Нападение России на Украину» на территории России. Забавный этот Дудусь.





* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).