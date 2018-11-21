Министр обороны Польши: Форт Трамп защитит нас от грузинского и украинского сценариев

Появление в Польше американской базы укрепит обороноспособность всего восточного фланга НАТО, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Только так, по мнению чиновника, можно остановить процесс, «стартовавший сначала в Грузии, а потом на Украине».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны PESCO не будет зародышем общей европейской армии, о которой говорили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. «PESCO — это набор программ, которые дают шанс укрепления обороноспособности, основанием которого является НАТО», — указал он.

Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны PESCO — это механизм сотрудничества стран ЕС в диапазоне совместной политики безопасности и обороны.

Блащак прилетел в понедельник в Брюссель, чтобы принять участие во встрече министров обороны и иностранных дел, посвященной глобальной стратегии ЕС, а также сотрудничеству ЕС-НАТО.

Министр обороны подчеркнул, что Польша приняла решение об участии в очередных проектах PESCO, но он также сделал акцент на том, что PESCO должно быть открыто для государств вне ЕС. «Я здесь имею ввиду Соединенные Штаты, Норвегию, но также Великобританию после выхода из Европейского Союза», — отметил он.

Блащак добавил, что обсудил также программу создания совместного танка.

«Мы хотим, чтобы эта программа была охвачена именно формулой PESCO. Это программа, которую начали Германия с Францией. Во время визита в Польшу госпожи министра национальной обороны Германии мы также вели переговоры на эту тему. С немецкой стороны здесь имеется полная открытость», — подчеркнул он.

На вопрос о том успела ли Польша развеять сомнения прибалтийских государств касательно проекта Форт Трамп, глава военного ведомства ответил: «Я не слышал, чтобы эти сомнения формулировались прибалтийскими государствами. (…) Надо нам всем — Польше, а также прибалтийским государствам, чтобы этот процесс, стартовавший сначала в Грузии, а потом на Украине, был остановлен. Это наши совместные усилия. Увеличение присутствия американских войск в Польше укрепит обороноспособность всего восточного фланга НАТО», — объяснил Блащак.