Польский историк: США заставляют Польшу примириться с бандеровцами

Без признания и осуждения Украиной резни, совершенной украинскими националистами на востоке Польши, примирение между двумя странами попросту не возможно, считает польский историк Влодзимеж Осадчи. В интервью Radiо Maryja учёный заявил, что США превратили Польшу в инструмент соперничества с Россией и заставили приглушить польско-украинский спор.

«Бывшего президента Украины нельзя воспринимать всерьез. С таким человеком не разговаривают. Он воспевает бандеровщину, человек очень сомнительный. (…) Господин президент Ющенко не может быть партнером для каких-либо переговоров и не может быть лицом, которое принимают на территории польского государства. Это пощёчина, унижающая достоинство польского народа», — заявил в интервью Radiо Maryja польский историк, профессор Влодзимеж Осадчи.

В эфире радиостанции польский профессор объяснил, что на самом деле не было никакого акта примирения между украинцами и поляками, поэтому польские политики вправе возвращаться к историческим аспектам. Событие, которое разделяет поляков и украинцев, а именно резня, которую учинили украинские националисты на востоке Польши, не было осуждено соответствующим и достойным образом на территории Польши. Украинское государство его отрицает. «Разговор о польско-украинском примирении является недоразумением, пропагандой и ложью», — подчёркивает он и добавляет, что Украина все более подвергается процессу бандеризации и радикализации.

Наблюдая за тем, что происходит на восточном направлении, можно прийти к выводу. что польское правительство действует неуверенно, и более того, исполняет чужую волю. Скорее всего суть её состоит в очень сильной зависимости от США. Соединенные Штаты Америки выступают в роли большого игрока на геополитической шахматной доске, проводят жесткое соперничество с Россией, а Польша оказалась инструментом этого сражения.

Именно поэтому её заставили приглушить все спорные моменты в польско-украинских отношениях. Польская дипломатия в лице посольства в Киеве парализована, она не работает как полноценное дипломатическое представительство, а только лишь исполняет функции отдела госдепартамента одной большой державы. «Чтобы начать нормально работать в вопросе польско-украинского примирения, должна иметь место суверенная дипломатия польского государства, которой сейчас нет, есть только орган, исполняющий геополитический заказ Соединенных Штатов», — резюмировал в интервью с Radiо Maryja польский историк профессор Влодзимеж Осадчи.