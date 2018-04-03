Ющенко: мне больно, что Европа не осознала опасность средневековой политики Москвы

Феодальная политика России представляет наибольший вызов для рядового европейца, считает бывший президент Украины Виктор Ющенко. В интервью BBC политик выразил сожаление, что Европа этого не замечает даже после отравления Скрипалей.

ВИКТОР ЮЩЕНКО, экс-президент Украины: Когда я пришёл домой, поцеловал жену — и первое, что она мне сказала: «У тебя какой-то металлический привкус».

Виктор Ющенко был отравлен в 2004 году, когда он конкурировал на выборах с кандидатом, которому отдавала предпочтение Россия.

ВИКТОР ЮЩЕНКО: Я встречался с руководителем украинской спецслужбы и его первым заместителем. Как говорит следствие, яд был добавлен в рис, который тогда подавался на стол.

Он спешно отправился в Вену. Местные врачи заявили, что он принял в пищу диоксин, токсичное вещество.

ВИКТОР ЮЩЕНКО: Когда я выехал в Австрию, начались отёки тела, голова стала намного больше, чем была до этого. Боль распространилась по всему организму, и начались сначала воспалительные, а потом гнойные процессы внутри тела.

Его внешность кардинально изменилась. Но в итоге он одержал победу во время перевыборов.

Спустя 14 лет он всё ещё ждёт окончания расследования.

ДЖОНА ФИШЕР, корреспондент BBC: Вы полагаете, что Владимир Путин лично отдал приказ вас отравить?

ВИКТОР ЮЩЕНКО: На этот вопрос у меня есть ответ, но я не могу его озвучить.

ДЖОНА ФИШЕР: Что вы подумали, когда впервые услышали о том, что случилось со Скрипалями в Солсбери?

ВИКТОР ЮЩЕНКО: Мне больно, что Европа настолько слепа и недружна, несолидарна по отношению к политике, которую ведёт Россия. Если говорить эмоционально, мне бы хотелось, чтобы то, что мы называем «объединённой Европой», наконец-то осознало, что самый большой вызов для рядового европейца — это средневековая феодальная политика, которую ведёт Россия в XXI веке.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2018 года.