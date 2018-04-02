Le Temps: для Лондона спрашивать, кто отравил Скрипаля, — значит играть на руку Москве

Для Лондона сегодня задаваться вопросом о том, кто отравил Сергея Скрипаля, означает играть на руку Москве, отмечает обозреватель швейцарского издания Le Temps Фредерик Коллер. Однако в действительности вина России всё ещё остаётся недоказанной, а аргументы обвинителей оставляют множество вопросов, считает автор статьи.

«Кто отравил Сергея Скрипаля 4 марта в его доме в Солсбери в Англии?» — задаётся вопросом обозреватель швейцарского издания Le Temps Фредерик Коллер.

Как напоминает автор, британское правительство дало свой ответ на этот вопрос уже спустя несколько дней: «Поскольку двойной агент стал жертвой нервно-паралитического газа, известного как «Новичок», произвести который может одно-единственное государство, и поскольку это химическое оружие было разработано в СССР и позднее в России, следовательно, виновна Москва».

И хотя Лондон не уточнил мотив преступления, многочисленные комментаторы из числа экспертов и бывших агентов спецслужб озвучивают свои догадки: «Москва напоминает о судьбе предателей; Москва хочет запугать диаспору богатых русских, нашедших убежище в Лондоне; Путин в своей попытке расколоть Запад пытается найти слабое звено в Европе после брексита; Путин хочет создать напряжение перед выборами, чтобы мобилизовать националистические чувства электората».

Тереза Мэй позднее рассказала об определённой модели поведения, которая присуща России и прослеживается в данном преступлении. «Однако конечное объяснение в следующем: другого правдоподобного сценария у этого покушения попросту нет», — подчёркивает журналист.

Сегодня, после того, как Европейский союз и США поддержали Британию и 18 стран выслали в общей сложности 140 российских дипломатов, задаваться вопросом о том, кто отравил Сергея Скрипаля, означает, по мнению сторонников виновности России, «играть на руку Москве». Однако есть и те, кто всё же задаёт вопросы, отмечает Коллер.

Один из них — лидер британской оппозиции Джереми Корбин. «Для него, как и для многих его соотечественников, «модель поведения» — это ложь Лондона, которая была использована для вступления в войну в Ираке в 2003 году». Даже поддержав высылку российских дипломатов, Корбин не прекращает задаваться вопросом о виновности российского государства: речь может идти о русской мафии.

Ещё один вопрос, которым задаются многие: «Если даже Путин виновен, зачем играть ему на руку, обвиняя его прямо перед выборами? Возможно ли, что Лондон накануне важного саммита ЕС по вопросу брексита захотел использовать дело Скрипаля в качестве инструмента?»

Как отмечается в статье, сегодня над делом Сергея Скрипаля работают 250 специалистов, которым надлежит изучить 5 тыс. часов видеозаписей камер видеонаблюдения и опросить 500 свидетелей. Закончить следствие удастся не раньше, чем через несколько месяцев.

При этом, как напоминает обозреватель Le Temps, для обнаружения связи российского государства с отравлением в Лондоне Александра Литвиненко, «предположительно» по указу Путина, британским следователям понадобилось десять лет.