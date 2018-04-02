Le Temps: для Лондона спрашивать, кто отравил Скрипаля, — значит играть на руку Москве
«Кто отравил Сергея Скрипаля 4 марта в его доме в Солсбери в Англии?» — задаётся вопросом обозреватель швейцарского издания Le Temps Фредерик Коллер.
Как напоминает автор, британское правительство дало свой ответ на этот вопрос уже спустя несколько дней: «Поскольку двойной агент стал жертвой нервно-паралитического газа, известного как «Новичок», произвести который может одно-единственное государство, и поскольку это химическое оружие было разработано в СССР и позднее в России, следовательно, виновна Москва».
И хотя Лондон не уточнил мотив преступления, многочисленные комментаторы из числа экспертов и бывших агентов спецслужб озвучивают свои догадки: «Москва напоминает о судьбе предателей; Москва хочет запугать диаспору богатых русских, нашедших убежище в Лондоне; Путин в своей попытке расколоть Запад пытается найти слабое звено в Европе после брексита; Путин хочет создать напряжение перед выборами, чтобы мобилизовать националистические чувства электората».
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