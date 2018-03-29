Световой меч против «русского Новичка»: Борис Джонсон померился силами с Москвой

Выступая перед дипломатами, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия недооценила силу международной реакции на отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Как пишет Daily Mail, он «высмеял» Владимира Путина, поставив в один ряд вещество «Новичок», которое якобы производит Россия, и оружие из «Звёздных войн», которые снимаются в Великобритании.

Россия серьёзно недооценила международную реакцию на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Такие заявления британский чиновник сделал в Лондоне перед собранием глав дипломатических представительств зарубежных стран, сообщает Daily Mail.

Глава МИД Великобритании поблагодарил 27 стран, которые выслали российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном, и отметил, что действия Москвы вызвали «волну отвращения» по отношению к ней. Кроме того, Джонсон, как пишет издание, высмеял Путина, противопоставив «плохое» «химическое оружие «Новичок», которое производит Россия», «хорошим» световым мечам из фильма «Звёздные войны», который снимается в Великобритании. «С одной стороны — ужасающее оружие, предназначенное для убийства, с другой — таинственно жужжащий, нереальный сценический реквизит. Но какое из них в действительности более эффективно в современном мире? Какое из них сделало больше для наших экономик?»

Джонсон вспомнил и присоединение Крыма, и сбитый самолёт MH17, в крушении которого обвиняют Россию. Все эти события, по его словам, в совокупности и вызвали такую реакцию международной общественности, а вовсе не один инцидент в Солсбери или простая любовь к Лондону. «Когда годы притеснений и провокаций довели коллективное терпение до предела, когда по всему миру — на трёх континентах — страны готовы сказать: «Довольно!» — приводит издание слова дипломата.

По мнению Джонсона, такая международная реакция должна стать сигналом для Москвы: «Если они думали, что мы стали настолько морально слабы, зависимы от углеводородов, хронически избегаем рисков и испытываем страх перед Россией, что не посмеем ответить, так вот им ответ». Причём страны, которые приняли меры в адрес Москвы, осознают риск ответных санкций, продолжил Джонсон, а некоторые из них находятся даже в более уязвимой позиции, чем Лондон.

При этом, напомнил дипломат, Великобритания по-прежнему должна «протягивать руку дружбы российскому народу», пишет Daily Mail.