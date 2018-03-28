Sky News: британский друг Скрипалей призвал умертвить их из милосердия

Росс Кэссиди, утверждающий, что был соседом и другом Скрипалей в Великобритании, считает правильным проявить милосердие к пострадавшим и позволить им умереть. По его мнению, Сергей и Юлия Скрипаль находятся в критическом состоянии и вряд ли хотели бы жить с такими повреждениями, сообщает британский телеканал Sky News.

Подрядчик по перевозкам Росс Кэссиди познакомился с Сергеем Скрипалём, когда переехал в Солсбери в 2010 году и стал его соседом вскоре после того, как туда прибыл сам россиянин, сообщается на сайте британского телеканала Sky News.

«Откровенно говоря, какое будущее их ждёт? Я не знаю свойств этого оружия, которое использовалось против них. Я полагаю, что их жизнь поддерживается искусственно. Какая жизнь их ждет, если они выживут? — рассуждает Кэссиди в беседе с британскими журналистами. — Нас уже подготовили к тому, что их ожидают серьёзные психические расстройства, и я не думаю, что они бы этого хотели. Полагаю, что смерть была бы, вероятно, милосерднее».

Как сообщается в статье, Росс Кэссиди знаком с Сергеем Скрипалём, его женой Людмилой, сыном Александром и Юлией. Как сотрудник военной разведки, Скрипаль был осуждён и заключён в тюрьму в России за шпионаж в пользу MI6. По словам Кэссиди, русская семья по соседству — это немного необычно, но они были очень приветливы, и даже когда они купили собственный дом неподалёку и переехали, дружба со Скрипалями продолжилась. Правда, супруга Сергея Скрипаля тогда не очень хорошо говорила по-английски и мало участвовала в разговорах, зато дочь Юлия говорила почти бегло. «Мы стали отличными друзьями, и я познакомил Сергея со многими вещами, в том числе с английским пивом, а он научил меня пить водку», — рассказывает Росс Кэссиди.

Он также отметил, что в общих чертах знал историю Скрипаля и не одобряет предательства, но это было «не его дело». Кэссиди вспоминает, что Скрипаль проводил много времени за пределами страны и они подолгу не виделись, однако Сергей называл его «своим английским другом», был очень щедрым и никогда не забывал про его день рождения, обычно покупая в подарок бутылку дорогого виски.

В субботу 3 марта Кэссиди отвозил Скрипаля в аэропорт Хитроу, чтобы встретить Юлию, которая переехала в Москву и прилетела навестить отца. На следующий день Скрипаль и его дочь подверглись нападению с применением отравляющего вещества. Как уверяет Кэссиди, он и его жена были потрясены, когда услышали об инциденте. В последующие дни он провёл столько времени в разговорах с полицией и представителями СМИ, что едва ли осознавал серьёзность положения своих друзей. «Только через десять дней я начал думать: постойте-ка, Сергей и Юлия находятся в больнице и, возможно, погибнут — и я действительно чувствовал себя виноватым, что не думал об этом прежде», — признался Кэссиди в разговоре с журналистами.

На прошлой неделе от консультанта, занимавшегося лечением Скрипалей в районной больнице Солсбери, стало известно, что в больницу не приходил никто из знакомых пациентов, чтобы справиться об их самочувствии. Росс Кэссиди был расстроен заявлением о том, что никто не интересовался судьбой Скрипалей настолько, чтобы навестить их в больнице. Он подчеркнул, что это неправда, потому что он беспокоится о своих друзьях. «Я несколько раз спрашивал полицию, можем ли мы навестить их по-тихому и вдали от СМИ, но мне было категорически отказано. Мы задали вопрос и ответ был «нет», — рассказывает Кэссиди. По его словам, он также расстроился, что семья и друзья Скрипалей в России будут переживать ещё больше, если узнают о таком недостатке заботы.

В любом случае, Росс Кэссиди не верит, что когда-нибудь увидит Сергея и Юлию снова, даже если они поправятся, сообщает Sky News.