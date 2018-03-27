Британский политик: в деле Скрипаля необходимо больше доказательств российской вины

В деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля «всё указывает на Россию», однако для доказательства её вины нужно больше доказательств, заявил бывший министр торговли Великобритании Питер Траскотт. Однажды мир уже ввели в заблуждение, обвинив Саддама Хуссейна в том, что он обладает оружием массового поражения, напомнил политик.
Прежде всего, Питер Траскотт, позвольте узнать вашу позицию, верите ли вы, что русские использовали нервно-паралитический газ против Скрипаля?
Питер Траскотт, экс-министр торговли Великобритании: Я согласен с руководством Лейбористской партии Великобритании, что всё указывает на Россию, но я думаю, что для некоторых из нас нужно больше доказательств. Нас уже обманули, когда была война в Ираке, нам сказали, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения, и нас очень сильно ввели в заблуждение.
Я не говорю, что я не верю нашей разведке здесь или в США, но хотелось бы видеть больше доказательств. Но мы имеем, что имеем, это чёткий акт солидарности союзников Великобритании в отношении этого ужасающего события в Солсбери со Скрипалём и полицейским Ником Бейли. Это неприемлемо. Думаю, после высылки 129 дипломатов русские почувствуют, что они должны на это как-то ответить. Будет ли это око за око — это открытый вопрос. Когда президент Обама выслал российских дипломатов, Кремль не сделал того же самого. Поэтому подождём и увидим. Я думаю, ответ будет, но, возможно, не в таком масштабе.
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