Neopresse: в деле Скрипаля для Запада важны не факты, а дискредитация России Отказ Великобритании предоставить доказательства того, что за отравлением экс-шпиона Скрипаля стоит Москва, свидетельствует о том, что для Запада важны не факты, а дискредитация России, пишет автор материала Neopresse Пол Крейг Робертс. Это говорит о том, что Запад настроен на конфликт с Россией и готовит своё население к «последствиям», отмечает автор материала. 27 марта 2018 NEOPresse

NEOPresse: для немецких СМИ главное — разжигать ненависть к России, и не важно как В ведущих немецких СМИ каждый день можно найти массу примеров правительственной и военной пропаганды, пишет NEOPresse. В самых разных контекстах — от политики до индустрии развлечений — читателю «вдалбливают» мысль о том, что «плохая Россия незаконно прикарманила себе Крым». «Главное — разжигать ненависть к России, и не важно как», — констатирует NEOPresse. 8 августа 2017 NEOPresse

NEOpresse: образ «враждебной России» нужен США для оправдания собственных проблем Заключение соглашения между Россией и Китаем об осуществлении будущих торговых сделок в рублях и юанях стало вызовом глобальному господству доллара и причиной нынешней «антироссийской травли» Вашингтона, пишет NEOpresse. Кроме того, США остро нуждаются в «козле отпущения» для оправдания собственных экономических проблем и потому при каждой возможности винят в них Москву, отмечает издание. 28 июня 2017 NEOPresse

NEOPresse: НАТО перебросило войска на восток для подготовки к войне с Россией Очередные учения НАТО в Польше и Литве показали, в чём смысл многочисленных перебросок войск альянса на восток Европы, пишет NEOPresse. НАТО опасается, что Москва попытается отрезать страны Балтии от остальной Европы, и готовится к войне с Россией. 26 июня 2017 NEOPresse

NEOPresse: немецкие СМИ переключились в режим пропаганды войны c Россией Немецкие СМИ настойчиво убеждают своих читателей и зрителей в том, что ещё чуть-чуть — и Россия захватит власть в США, пишет NEOPresse. И тогда Вашингтон «торжественно объявит Крым частью России, а также заставит Японию признать результаты Второй мировой войны и отдать Курилы русским». При этом такую «чушь» несут в массы не какие-то отдельные издания и каналы, отмечает автор статьи, — весь медийный ландшафт Германии уже давно переключился в режим пропаганды войны. 22 мая 2017 NEOPresse

NEOPresse возмутили двойные стандарты ЕС: Турция — партнёр, а Россия — нет В отношении России и Турции Брюссель проводит политику двойных стандартов, пишет NEOPresse. Еврокомиссия готова мириться с репрессиями Анкары и налаживать с ней отношения в новом формате, а вот Москву считает «стратегической проблемой». При этом для обеспечения безопасности в Европе сотрудничать нужно именно с Россией, а перед Турцией ставить жёсткие требования, уверен автор статьи. 27 апреля 2017 NEOPresse

NEOPresse: ругая мексиканскую стену Трампа, европейцы строят свой забор от России Германия, как и остальной мир, раздражена планами Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, пишет NEOPresse. В то же время Берлин почему-то не считает зазорным при этом отправлять солдат бундесвера на защиту нового литовского «забора» от «танков из России», недоумевает издание. 21 января 2017 NEOPresse

NEOPresse: «Российская угроза» для Запада – дело прибыльное Чтобы оправдать свое существование военно-промышленный комплекс разжигает новую войну, пишет NEOPresse. Для этого производители оружия придумали «российскую угрозу» и через СМИ выставляют Россию и ее президента Владимира Путина воплощением абсолютного зла. И все это для того, чтобы кучка властителей смогла увеличить свои доходы, сетует автор статьи Михаил Ленер. 2 сентября 2016 NEOPresse

NEOPresse: На российскую «гибридную угрозу» ЕС ответит цензурой в интернете Европейская комиссия разработала план противодействия «гибридным угрозам», которые исходят от России, сообщает NEOPresse. Для этого в Европе будут проводить антипропаганду, разрабатывать антироссийскую геополитическую стратегию, а также осуществлять цензуру в интернете, поясняет автор статьи Вильгельм фон Пакс. 11 апреля 2016 NEOPresse

Neopresse: ЕС давит на Польшу обвинениями в «путинизации» Европы Новое правительство Польши подвергается критике со стороны ЕС за «напоминающие путинскую Россию» попытки взять под контроль СМИ и конституционный суд, пишет Neopresse. Подобные нелепые сравнения возникают всегда, когда между странами Европы происходит разлад, так как Россия имеет имидж «мрачного государства со злым тираном во главе», отмечает издание. 16 января 2016 NEOPresse