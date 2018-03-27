NEOPresse
Neopresse: в деле Скрипаля для Запада важны не факты, а дискредитация России
Отказ Великобритании предоставить доказательства того, что за отравлением экс-шпиона Скрипаля стоит Москва, свидетельствует о том, что для Запада важны не факты, а дискредитация России, пишет автор материала Neopresse Пол Крейг Робертс. Это говорит о том, что Запад настроен на конфликт с Россией и готовит своё население к «последствиям», отмечает автор материала.
NEOPresse: для немецких СМИ главное — разжигать ненависть к России, и не важно как
В ведущих немецких СМИ каждый день можно найти массу примеров правительственной и военной пропаганды, пишет NEOPresse. В самых разных контекстах — от политики до индустрии развлечений — читателю «вдалбливают» мысль о том, что «плохая Россия незаконно прикарманила себе Крым». «Главное — разжигать ненависть к России, и не важно как», — констатирует NEOPresse.
NEOpresse: образ «враждебной России» нужен США для оправдания собственных проблем
Заключение соглашения между Россией и Китаем об осуществлении будущих торговых сделок в рублях и юанях стало вызовом глобальному господству доллара и причиной нынешней «антироссийской травли» Вашингтона, пишет NEOpresse. Кроме того, США остро нуждаются в «козле отпущения» для оправдания собственных экономических проблем и потому при каждой возможности винят в них Москву, отмечает издание.
NEOPresse: НАТО перебросило войска на восток для подготовки к войне с Россией
Очередные учения НАТО в Польше и Литве показали, в чём смысл многочисленных перебросок войск альянса на восток Европы, пишет NEOPresse. НАТО опасается, что Москва попытается отрезать страны Балтии от остальной Европы, и готовится к войне с Россией.
NEOPresse: немецкие СМИ переключились в режим пропаганды войны c Россией
Немецкие СМИ настойчиво убеждают своих читателей и зрителей в том, что ещё чуть-чуть — и Россия захватит власть в США, пишет NEOPresse. И тогда Вашингтон «торжественно объявит Крым частью России, а также заставит Японию признать результаты Второй мировой войны и отдать Курилы русским». При этом такую «чушь» несут в массы не какие-то отдельные издания и каналы, отмечает автор статьи, — весь медийный ландшафт Германии уже давно переключился в режим пропаганды войны.
NEOPresse возмутили двойные стандарты ЕС: Турция — партнёр, а Россия — нет
В отношении России и Турции Брюссель проводит политику двойных стандартов, пишет NEOPresse. Еврокомиссия готова мириться с репрессиями Анкары и налаживать с ней отношения в новом формате, а вот Москву считает «стратегической проблемой». При этом для обеспечения безопасности в Европе сотрудничать нужно именно с Россией, а перед Турцией ставить жёсткие требования, уверен автор статьи.
NEOPresse: ругая мексиканскую стену Трампа, европейцы строят свой забор от России
Германия, как и остальной мир, раздражена планами Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, пишет NEOPresse. В то же время Берлин почему-то не считает зазорным при этом отправлять солдат бундесвера на защиту нового литовского «забора» от «танков из России», недоумевает издание.
NEOPresse: «Российская угроза» для Запада – дело прибыльное
Чтобы оправдать свое существование военно-промышленный комплекс разжигает новую войну, пишет NEOPresse. Для этого производители оружия придумали «российскую угрозу» и через СМИ выставляют Россию и ее президента Владимира Путина воплощением абсолютного зла. И все это для того, чтобы кучка властителей смогла увеличить свои доходы, сетует автор статьи Михаил Ленер.
NEOPresse: На российскую «гибридную угрозу» ЕС ответит цензурой в интернете
Европейская комиссия разработала план противодействия «гибридным угрозам», которые исходят от России, сообщает NEOPresse. Для этого в Европе будут проводить антипропаганду, разрабатывать антироссийскую геополитическую стратегию, а также осуществлять цензуру в интернете, поясняет автор статьи Вильгельм фон Пакс.
Neopresse: ЕС давит на Польшу обвинениями в «путинизации» Европы
Новое правительство Польши подвергается критике со стороны ЕС за «напоминающие путинскую Россию» попытки взять под контроль СМИ и конституционный суд, пишет Neopresse. Подобные нелепые сравнения возникают всегда, когда между странами Европы происходит разлад, так как Россия имеет имидж «мрачного государства со злым тираном во главе», отмечает издание.
Neopresse: Армия США превосходит российскую, но лишь в коррупции
Несмотря на расхожие клише о засилье коррупции в России, в США это явление имеет несравнимо большие масштабы, пишет Neopresse. Если в России взяточничество в основном носит «низовой» характер, то в США коррупция свойственна высшим эшелонам власти. Отмывание бюджетных средств и взятки в армии США уже привели к тому, что, по оценкам американских военных и экспертов, Москва ушла от Вашингтона далеко вперед во многих военных отраслях, подчеркивает издание.