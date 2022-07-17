NEOPresse: дороже, чем планировалась — помощь Украине проверит «финансовую выносливость» ЕС

Еврокомиссия готовит европейцев к тому, что поддержка Украины будет стоить больше денег, чем планировалось ранее, пишет NEOPresse. По словам еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, Европе требуется «финансовая выносливость». Поэтому, считает Хан, ЕС должен пересмотреть свой многолетний финансовый план. Однако, сетует еврокомиссар, готовность со стороны стран-членов «не так заметна, как хотелось бы».

Еврокомиссия настраивает европейцев на то, что поддержка Украины в конфликте с Россией будет стоить больше денег, чем планировалось ранее. «Мы в Европе должны подготовиться к тому, что боевые действия затянутся», — заявил Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан, пишет NEOPresse.

«А это значит, что мы должны быть готовы к новым платежам. Европе нужна финансовая выносливость», — отметил Хан. Чтобы компенсировать последствия различных кризисов и более высокой инфляции, Хан предлагает провести пересмотр бюджета. «Тот, кто думает, что с различными кризисами можно справиться «как обычно», без привлечения новых средств, ошибается», — почеркнул он.

По словам Хана, ЕС должен заново составить свой многолетний финансовый план. «К пересмотру должны быть готовы все — как в Брюсселе, так и в 27 столицах», — считает Хан. Пока готовность сделать это «не так заметна, как хотелось бы».

Еврокомиссар раскритиковал позицию федерального правительства Германии в отношении выпуска совместных государственных облигаций стран ЕС для восстановления Украины — по образцу фонда, созданного для преодоления последствий пандемии. Германия выступает против.

«Украина — богатая природными ресурсами страна с большим рынком, — подчеркнул еврокомиссар. — Именно для Германии там открываются огромные экономические возможности». Он считает, что «инвестировать в восстановление страны — в собственных интересах правительства и промышленности», передаёт NEOPresse.