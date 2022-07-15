«Выстрелили себе в лёгкое, а теперь задыхаемся» — Орбан раскритиковал антироссийские санкции ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкционную политику ЕС против России контрпродуктивной, сообщает ORF. По его словам, она только уничтожает европейскую экономику и ничем не помогает Украине. «Европейская экономика выстрелила себе в лёгкое и теперь задыхается», прокомментировал политик происходящее и призвал к переговорам с Москвой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал санкционную политику ЕС против России, сообщает ORF. По его словам, штрафные меры Украине не помогают, а только уничтожают европейскую экономику. Брюссель должен понять, что такая стратегия контрпродуктивна, и она не поможет быстрее остановить боевые действия.
«Европейская экономика выстрелила себе в лёгкое и теперь задыхается», прокомментировал происходящее Орбан. Венгерский премьер-министр потребовал переговоров с Россией. По его словам, Европа проигрывает в нынешней ситуации, а вот США — нет. Такие американские бизнесмены как Джордж Сорос только выиграют от боевых действий, упомянул он часто используемый им «образ врага», рассказывает ORF.
Также Орбан выступил в защиту мер по увеличению налогов для малых предприятий, которые привели к масштабным протестам в стране. При этом он призвал венгров к экономному использованию электричества и газа. Он заверил, что коммунальные услуги останутся дешёвыми, но с августа в стране будет введён максимальный порог по потреблению электричества (210 кВт⋅ч) и газа (144 кубометра). За излишки придётся заплатить большую цену.
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