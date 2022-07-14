Польский евродепутат: «закулисные игры» снижают эффективность антироссийских санкций

«Любой вид ограничений в отношении президента России Владимира Путина желателен, однако у меня складывается впечатление, что исполнительность и жёсткость санкций ЕС ослабляется в результате разного рода закулисных игр, в которых участвуют немцы, французы и в последнее время канадцы», — говорит евродепутат от партии «Право и справедливость» Богдан Жоньца.

В беседе с Польским агентством печати он рассказал, что если следующие санкции коснутся лично российских олигархов и их семей, если российским учёным и предпринимателям откажут в визах в ЕС, то он признает санкции действенными. «Я бы хотел увидеть ужаснувшихся от санкций российских олигархов», — подчеркнул политик.

Ситуацию с турбиной для газопровода «Северный поток—1», которую Канада поставила ​​в Германию, а де-факто России — наглядный пример нарушения санкций. «Это проверка на практике реакции общественного мнения, поддерживающего Украину в конфликте с Россией. Я полагаю, что всем институтам ЕС и отдельным странам следует призвать канадцев к тому, чтобы они не отдавали эту турбину россиянам», — отметил Богдан Жоньца.

По его оценкам, среднестатистический гражданин Германии ведет себя прилично, что касается санкций ЕС и отношения к России. «Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц и его команда ведут себя ужасно. Впрочем это и неудивительно, ведь их коллега, бывший канцлер Германии от СДПГ Герхард Шрёдер, который работает на президента России Владимира Путина, сделал Германию зависимой от угля, нефти и газа из России», — объяснил он.

«Теперь Шольцу приходится ходить вокруг да около, и мы точно никогда не узнаем правду на тему того, какие ещё интересы связывают Россию с Германией. Шольц и СДПГ не сорвутся с поводка Путина, потому что они у него на крючке, а на связанных с ними немецких предпринимателей он оказывает большое влияние», — подытожил евродепутат от партии «Право и справедливость».