«Сдирают с нас кожу заживо»: польские фермеры протестуют против роста цен и ввоза украинского продовольствия

Отмена налогов на сельхозпродукцию из Украины вызвала волну негодования среди польских фермеров. Они не хотят, чтобы Польшу завалили украинскими товарами и тем самым дестабилизировали отечественное производство. Сегодня они устроили протест в центре Варшавы из-за растущей инфляции и повышения процентной ставки, пишет Polsat News.
Сегодня польские фермеры устроили протест в центре Варшавы. Они бьют тревогу из-за роста инфляции, повышения процентных ставок и дестабилизации производства продуктов питания в Польше. Инициатором протеста выступило Общепольское движение фермеров AgroUnia, сообщает Polsat News.
«Повышение процентных ставок это не борьба с инфляцией. Ни одна нормальная страна не борется с инфляцией только таким образом», — сказал лидер AgroUnia Михал Колодзейчак. У него нет сомнений и на счёт того, что обязательно найдутся и те, кто заработает на инфляции. «Это государственные компании, которые, несмотря ни на что, увеличивают свою наценку и зарабатывают ещё больше, чем раньше» — объяснил он. В качестве примера Колодзейчак привёл концерн Azoty, а также PKN Orlen. «Все эти госкомпании имеют нас по полной, как только могут, сдирают с нас кожу без анестезии», — подчеркнул он.
Polsat News обращает внимание на то, что фермеры недовольны отменой налогов на сельхозпродукцию из Украины. По их мнению такой шаг несомненно дестабилизирует производство продуктов питания в Польше. «Мы не даём своего согласия на то, чтобы Польшу наводняли продовольствием, которое импортируют из-за границы, не регистрируют, а затем зачастую продают как польское», — разъяснил Колодзейчак. Он уверен, что в итоге польским фермерам придётся сокращать объёмы своего производства, что, в свою очередь, будет чревато ростом цен.
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