«Даже не думай нападать на НАТО — после нашего кулака не встанешь»: замглавы МИД Польши решил предостеречь Россию

Россию сложно назвать партнёром, Россия — это вызов, угроза, которая никогда не откажется от своей «позиции агрессора», уверен замглавы МИД Польши Марцин Пшидач. В интервью RMF24 он посоветовал Москве даже в мыслях не допускать нападения на какую-либо страну — члена НАТО, ведь альянс не только будет защищаться, но и даст такой ответный удар, от которого ей не поздоровится.

«Россия — это стратегическая угроза не только для Польши, но и для всего Евро-Атлантического региона. Именно из-за действий России сегодня мы имеем ряд проблем, с которыми мы сталкиваемся даже в повседневной жизни», — заявил в интервью RMF24 замглавы МИД Польши Марцин Пшидач. В беседе он напомнил, что даже в 2010 году, уже после грузинских событий, Москву называли партнёром, с которым проводили общие миротворческие миссии, сотрудничали. «Меня уже тогда поражала эта наивность в подходе к России», — подчеркнул дипломат. «Мы с 2015 года, с момента прихода к власти, убеждали наших партнёров в том, что Россию сложно назвать партнёром, Россия — это вызов, угроза», — добавил он.

Тот факт, что НАТО официально признало Россию угрозой, очень значим для Польши. Сегодня альянс уже готовится к обороне на самой границе. Хоть он надеется на то, что в этом не будет необходимости, однако стратегический сигнал должен быть отправлен России. «Хватит уже такого защитного мышления, что мы не можем обидеть Путина, потому что, что же будет, если это его спровоцирует. Украина ничем не провоцировала Путина, а он всё же наступил, так что мы не должны поддаваться такому либерально-левому мышлению в духе «давайте не провоцировать», — отметил Пшидач.

«Мы должны направить следующий жёсткий сигнал: «Россия, даже не думай о том, что ты можешь напасть на какую-либо страну — члена НАТО, потому что мы, как один кулак, и мы не только будем защищаться, но и нанесем тебе такой ущерб, что ты не оправишься», — добавил он.

В беседе замминистра заверил, что американские войска в Польше будут находиться столько, сколько польское государство захочет. «...Это мы хозяева этой территории, американские войска здесь по нашему приглашению», — напомнил он. Пшидач рассказал, что после 23 лет членства в НАТО Польша заполучит американские базы наподобие тех, которые есть в Германии. Там будут жить семьи военных, а в будущем, возможно, будут и школы для детей. «Это, безусловно, меняет ощущение нашей безопасности», — добавил он.

По его мнению, польские власти так стремятся к военному присутствию США, потому что американцы их не разочаровали. «...В том смысле, что войска США, как правило, не убегают в панике, они фактически защищают, когда это необходимо», — объяснил он.

В интервью RMF24 Пшидач отметил, что постоянное присутствие войск НАТО необходимо не только во время обострения конфликта на Украине. Он уверен, что и в будущем Россия не откажется от «позиции агрессора». «Несмотря на то, что будет непосредственно происходить на Украине, Россия, к сожалению, не изменит своей агрессивной позиции. Возможно, она потеряет потенциал для агрессии, однако, оглядываясь назад, на историю последних 400 лет, она всегда была агрессивным актором», — резюмировал он.