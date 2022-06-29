«Мало запросов в поисковике»: польский политик жалуется на резкий спад интереса к украинскому конфликту

Из-за усталости наступил процесс привыкания многих стран к украинскому кризису. Они поскорее хотят вернуться к «ежедневным делам», даже если это произойдёт за счёт территориальных уступок Киева, заявил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик в беседе с Telewizja Republika.

«В ходе саммите НАТО мы стремимся к тому, чтобы наши партнёры реально взглянули на ситуацию. Чтобы они избавились от любых последних иллюзий на счёт того, что от России можно чего-то добиться путём каких-либо переговоров или обсуждений», — заявляет в эфире Telewizja Republika руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

По словам политика, некоторые желают того, чтобы конфликт завершился как можно быстрее, украинцы смирились с территориальными потерями, а другие страны смогли вернуться к «ежедневным делам». «Наступает такой процесс, когда люди привыкают к этой ситуации. Даже в Googlе имеет место резкое падение интереса к этой теме. Люди устали, похожим образом обстоит дело и с правительствами, — сожалеет Дворчик. — Наша цель состоит в том, чтобы показать, что это дорога в никуда. Россия уважает только язык силы, поэтому надо проявить максимальную целеустремлённость и максимальную решимость».

В беседе он обращает внимание на то, что далеко не каждая страна смотрит на ситуацию в регионе так, как это делает польское правительство. «Военная поддержка Украины также укрепляет Польшу», — подчёркивает руководитель канцелярии. Он явно недоволен тем, что некоторые страны оказывают лишь «гомеопатическую» помощь Киеву. Передача «четырёх пушек» — это не та помощь, которая в состоянии повернуть судьбы этого военного конфликта. Дворчик указывает также на нехватку боеприпасов в рядах украинской армии. «У россиян есть запасы боеприпасов со времён холодной войны, и для них это не проблема», — отмечает он.

В интервью он также говорит, что, хотя на сегодняшний день прямой угрозы безопасности для Польши нет, ей следует использовать это время для расширения армии, обновления техники. Впрочем, по его словам, министр национальной обороны Мариуш Блащак уже этим занимается.