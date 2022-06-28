Польский евродепутат призвал отказаться от иллюзий: время работает на руку России, а не Украине

Усталость Запада от военного конфликта в Восточной Европе превращается в союзника Москвы. Именно эта утомлённость рискует стать поводом или предлогом для того, чтобы вынудить Украину заключить перемирие, уверен польский евродепутат Рышард Чарнецкий. В издании Do Rzeczy он называет ещё одну причину, которая со временем будет всё больше подрывать позиции Киева — отсутствие техники для контрнаступления.

«На одном из порталов я заметил кричащий заголовок, из которого следовало, что, когда речь идёт о конфликте между Россией и Украиной, время работает на... Киев. Я прочёл как этот заголовок, так и всю статью с изумлением. Не только мои ощущения, но и все мои знания говорят нечто совсем иное», — пишет на портале Do Rzeczy евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий.

Усомнившись в столь оптимистичном с польской точки зрения материале, он направился к главе одного из основных учреждений польского государства, чтобы развеять сомнения и спросить, не ошибся ли он сам, или, может, автор текста находится в заблуждении. «К сожалению, мой собеседник, который за последние четыре месяца несколько раз посетил Украину и проводит основательную работу в плане отношений между нашими двумя странами, полностью разделяет моё мнение: время работает на Москву, а не на наших ближайших восточных соседей», — констатирует он.

На это имеются как психологические, так и технические причины. «<…> Европа и в какой-то мере весь мир устали от войны в Восточной Европе, и это не пойдёт на пользу Киеву. Эта усталость широко понимаемого Запада — союзник Москвы. Почему? Потому что эта усталость может быть для одних поводом, а для других — Германии, Франции — предлогом для того, чтобы заставить Украину прекратить войну и заключить перемирие, или, вероятнее всего, добиться прекращения огня», — предполагает евродепутат.

«Суть, однако, состоит в том, что эта остановка войны будет приравниваться к признанию Западом утраты Украиной территориальной целостности. Даже если Украина никогда не смирится с потерей Донецкой и Луганской областей — потому что сейчас игра ведётся Россией именно за них, — большая часть Европы может охотно воспринять это в качестве «компромисса». Ведь именно это и нужно Кремлю», — подчёркивает он.

В качестве технических моментов он называет оружие и боеприпасы — преимущество России в их отношении только увеличивается. Что касается артиллерии, то результат здесь 5 к 1 в пользу Москвы. «Безусловно, на Украину течёт река — но это не океан — техники из Европы и Америки. Занятно, однако, что подавляющее большинство стран не передаёт Украине наиболее необходимой техники, которую можно использовать для контрнаступления», — отмечает Чарнецкий. В качестве примера он приводит дальнобойную артиллерию, которую американцы боятся передавать из опасений, что техника со специальными кодами, характерными для отдельных стран, попадёт в руки врага. «В этом плане время опять же работает не на Украину, а на Россию», — оценивает он.

«Было бы куда лучше, если бы мы знали, какой расклад и каковы реальные сценарии на ближайший период и на далёкую перспективу. Этому не служит ни пропаганда успеха, ни построение надежды на иллюзиях», — резюмирует на портале Do Rzeczy евродепутат.