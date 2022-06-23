PR: сокращение российских поставок газа в Германию — это элемент политической игры, а не наказание

Бездействие канцлера Олафа Шольца в отношении украинского кризиса очень негативно сказалось на его репутации, уверен польский социолог и профессор Аркадиуш Яблонский. В беседе с Polskie Radio он рассказал, что существенное сокращение поставок российского газа в Германию станет для неё не наказанием, а шансом войти в группу антироссийских стран и позволит сохранить лицо немецкому лидеру.

«Газпром» на 60% сократил поставки российского газа в Германию через газопровод «Северный поток». Так произошло, несмотря на то что часть немецких компаний по требованию России решилась на проведение оплаты газа в рублях. «Это происходит опять, когда ложью оказываются многочисленные старые заверения в том, что и «Северный поток — 1», и «Северный поток — 2» — это бизнес-проекты, не имеющие никакого отношения к политике», — сообщает Polskie Radio.

В беседе с радиостанцией польский социолог и профессор Аркадиуш Яблонский, однако, уверен, что ​​сокращение поставок газа не было для немцев большой неожиданностью. «Я думаю, что Германия не до конца удивлена сокращением поставок газа по «Северному потоку». Я не очень верю в то, что это в полной мере наказание Германии со стороны Путина», — подчёркивает эксперт.

По его мнению, это, скорее всего, элемент политической игры. Российский лидер пытается включить Германию в число стран, которые также подпадают под санкции, и тем самым помогает Олафу Шольцу сохранить лицо в сложившейся ситуации, когда украинский кризис явно подорвал имидж немецкого канцлера. Сейчас, не предпринимая никаких решительных действий, немецкий лидер не без участия России будет в состоянии спасти свою репутацию.

Польский профессор также обратил внимание на то, что перед лицом энергетического кризиса Германия сегодня намерена возобновить работу ранее закрытых угольных электростанций. Он называет это свидетельством того, что наступает конец проэкологической деятельности Берлина, которая по сути не имела ничего общего с реальными идеями.

«То, с чем сейчас Европе пришлось столкнуться <…>, — это культурная война. Она стала фактом. В определённой степени все мы жертвы этой бессмысленной войны культур, потому что исчезли приоритеты. Перестало быть существенным то, что на самом деле важно, и мы всё больше стали циничными. Очень часто, когда мы говорили о так называемых европейских ценностях, мы очень быстро обнаруживали, что за ними крылись интересы отдельных государств. Этот цинизм ослабляет институты, которые до сих пор служили для защиты свободы, мира и наших прав», — резюмирует польский социолог.