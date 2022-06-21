Замглавы МИД Польши: хотя формально Запад на стороне Украины, многие ждут от Киева соглашения с Москвой

В результате геополитических изменений в Европе, произошедших 24 февраля, Украина заручилась полной поддержкой Запада и «символическим статусом» кандидата в ЕС, говорит замминистра иностранных дел Польши Пётр Вавжик. В беседе с TVP он, однако, отмечает, что, несмотря на всю официальную поддержку в адрес Киева, неофициально, в том числе в Польше, всё чаще говорится о необходимости прихода к соглашению с Россией вне зависимости от результатов военного конфликта.

Поддержка странами «Триморья» предоставления Украине статуса кандидата в ЕС имеет значение как в фактическом, так и в символическом измерении, говорит в беседе TVP Info замглавы МИД Польши Пётр Вавжик. Он уверен, что этот статус свидетельствует прежде всего о присоединении Украины к западному миру.

Замминистра согласен с тем, что ранее Инициатива трёх морей не предполагала присутствия Украины в этом формате, но сегодня ситуация обстоит несколько иначе. «Это эффект геополитических изменений в Европе, произошедших 24 февраля. Все мы — вне зависимости от наших взглядов, стоим на стороне Украины. Это всё должно показать украинцам, что в этой сложной ситуации, которую вызвала Россия, они имеют полную поддержку Запада», — объяснил Вавжик.

Недавний визит Шольца, Макрона и Драги в Киев, в ходе которого европейские лидеры якобы убеждали президента Украины Зеленского заключить некое соглашение с Россией и тем самым заморозить конфликт, замминистра прокомментировал следующим образом: «Это сложный вопрос. С одной стороны, мы имели заявление этих трёх политиков, которые официально выразили свою поддержку Украине. Но с другой стороны, в этой «неофициальной» сфере переговоров были представлены совсем другие взгляды. И именно так это выглядит всё время».

«Официально все заявляют о своей поддержке, но, с другой стороны, в этих неофициальных переговорах с Украиной, в том числе и у нас, появляются голоса о том, что на какую-то форму соглашения с Россией придётся пойти. По их мнению, вне зависимости от того, чем закончится эта война, сотрудничество с Россией надо будет сохранить», — добавил он.

В беседе с телеканалом замминистра также рассказал о том, что консультации по транспортировке украинского зерна находятся на стадии согласования логистики. Одновременно он выразил надежду, что договоренность ООН с Россией и Турцией по частичной разблокировке черноморских портов приведёт к какому-то консенсусу. По его мнению, огромную роль в этом вопросе играет Турция, которой Россия не может позволить себе полностью противостоять, поэтому она и принимает во внимание такое решение. «Этот пример наглядно показывает, что ООН играет огромную роль в решении проблем, связанных с войной на Украине», — подчеркнул замминистра.