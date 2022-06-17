Министр обороны Польши: мы помогаем Киеву, чтобы не дать Кремлю «восстановить империю»

С польской точки зрения независимость Украины автоматически гарантирует независимость Польши, поэтому её помощь носит постоянный и непрерывный характер, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, Варшава не хочет, чтобы в вопросе ситуации на Украине общественность успокоилась: это очень опасное явление, чреватое «восстановлением Российской империи в Европе».

В среду в Брюсселе глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял участие во встрече министров обороны стран НАТО, в ходе которой обсуждались возможные формы поддержки Украины. По его словам, суть состоит в том, чтобы скоординировать действия, — поддержка, оказываемая Западом, должна соответствовать украинским ожиданиям. Тогда она будет иметь смысл, сообщает Interia со ссылкой на заявление министра.

На пресс-конференции польский министр подчеркнул, что в переговорах участвовали не только представители стран НАТО, но и партнёры альянса, в том числе глава Министерства национальной обороны Украины Алексей Резников. «Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать Украину (…) С польской точки зрения, независимая Украина — это независимая Польша», — подчеркнул Блащак.

«Наша цель состоит в том, чтобы наша юго-восточная граница была с Украиной, а не с Россией. Все мы понимаем, что если Россия завоюет Украину, то она не остановится, а пойдёт дальше, так как цель Кремля — восстановить империю», — разъяснил министр.

Польский министр обратил внимание на то, что поддержка со стороны Варшавы в адрес Киева носит постоянный и непрерывный характер. По его словам, Варшава не может допустить, чтобы общественное мнение успокоилось в отношении ситуации на Украине, потому что это чревато восстановлением «российской империи». «Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, поэтому надо решительным образом противостоять этой агрессии. Отсюда и следует решительная, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — пояснил он.

На встрече министр призвал другие страны увеличить объём поддержки Украине, «Я скажу прямо, не все страны участвуют в соответствии со своими возможностями, потому что мы знаем и понимаем, каков потенциал отдельных стран», — подчеркнул он.

Одновремнно он добавил, что Польша была, есть и будет активна, когда речь заходит о поддержке стран Североатлантического альянса, она развивает свой военный потенциал и готова всё больше участвовать в выполнении обязанностей, связанных с обеспечением безопасности стран НАТО.

«С каждым годом польская армия становится всё многочисленнее. С каждым годом Войско Польское оснащается современной техникой и современным вооружением (…) Это лучший способ, чтобы отпугнуть агрессора. Это лучший метод, чтобы дать сигнал Кремлю, что не стоит нападать на страны Североатлантического альянса», — резюмировал он.