RMF24: не повторять былых ошибок — Варшава призывает прекратить ядерное сотрудничество с Минском и Москвой

Поддержка Запада в адрес Укарины не может быть одноразовой — её необходимо подтверждать раз за разом на многих уровнях: военном, гуманитарном и в виде политических деклараций, уверен польский замминистра образования и науки Войцех Мурдзек. На этот раз во избежание былых ошибок он предлагает быть умнее и первыми разорвать сотрудничество с Россией по Европейской организации ядерных исследований.

От имени Польши замминистра образования и науки Войцех Мурдзек призвал страны, входящие в Европейскую организацию ядерных исследований ЦЕРН, принять резолюцию о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией, сообщает RMF24.

«Декларация о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией свидетельствует о нашей приверженности уважению демократических ценностей и осуждает агрессию России против Украины. Одновременно мы должны отдавать себе отчёт в том, что наша поддержка не может быть одноразовой, мы должны подтверждать её на многих уровнях — от военного до гуманитарного и политических деклараций, как та, что имела место только что», — заявил замминистра в Люксембурге. «Однако, к сожалению, я думаю, что нам предстоит ещё много моментов, когда нам придётся ясно высказаться за демократию, уважение к человеческой жизни и ценности, которые служат науке», — добавил он.

По словам Мурдзека, такая возможность выпадет уже через неделю, когда Совет ЦЕРН должен будет проголосовать за резолюцию о прекращении сотрудничества с Россией, Белоруссией и Объединённым институтом ядерных исследований в Дубне. По его словам, все понимают, что это будут очень сложные решения — значимые как для самого ЦЕРН, так и для государств-членов, которым придётся справиться с задачей, чтобы ЦЕРН мог развиваться дальше. Речь идёт о возможных задержках в расширении и проведении исследований, а также об увеличении их стоимости.

«Однако я глубоко убеждён в том, что мы должны это сделать — один из важнейших научных инструментов в мире не может быть заложником авторитарного режима из России. Мы должны прекратить это сотрудничество именно сейчас, не дожидаясь решения Кремля, которое может поступить в наименее подходящий момент для ЦЕРН и для нас. Мы должны осознавать, что в России не существует автономной науки — это на основании решения политиков россияне могут работать в ЦЕРН, в любой момент это может закончиться», — предупредил замминистра. «ЦЕРН, а вернее мы, в качестве стран-членов, не можем совершить ошибки, которые мы уже допустили, став зависимыми от сырья из России…Теперь мы умнее», — добавил он.

Мурдзек напомнил, что членами ЦЕРН выступают 18 государств — членов ЕС. «Сегодняшнее единогласное решение по резолюции даёт мне основания полагать, что голосование в ЦЕРН на следующей неделе будет исключительно формальностью. Для принятия этой резолюции необходимо 16 голосов — две трети от числа стран — членов ЦЕРН. Я также знаю, что другие страны, которые не входят в состав ЕС, тоже на нашей стороне», — подчеркнул он.

Одновременно замминистра призвал страны — члены ЦЕРН позаботиться о том, чтобы их представители в Совете ЦЕРН проголосовали в соответствии с сегодняшней декларацией совета. Польша, в свою очередь, уже заявила о своей готовности.