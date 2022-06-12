Rzeczpospolita: украинская таможня даёт добро за взятки — в Польше фиксируют увеличение числа беженцев призывного возраста

С 24 февраля по 7 июня 2022 года из Украины в Польшу въехало 3,645 млн. граждан Украины, в том числе 432 тыс. мужчин в возрасте 18–60 лет, которым выезд из страны запрещён, пишет Rzeczpospolita. Издание указывает, что вина за «массовую практику» полностью возлагается на украинскую сторону, которая за взятки пропускает вне очереди не только женщин с детьми, но мужчин призывного возраста.

По имеющейся информации, в конце мая Служба безопасности Украины задержала группу пограничников, которые за взятки в размере от $3 тыс. до $5 тыс. давали своё разрешение на выезд украинских граждан, которым запрещено покидать страну. Это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно украинскому праву они должны защищать свою страну. Запрет на выезд для них был введён 24 февраля, вскоре после выхода указа президента о военном положении, пишет Rzeczpospolita.

Издание рассказывает, что Служба безопасности Украины сама разместила сообщение о разгроме организованной преступной группировки. Она сообщила об этом в Telegram, однако быстро удалила запись. «Сегодня от неё не осталось и следа», — подчёркивает Rzeczpospolita.

Согласно данным польский стороны, с 24 февраля по 7 июня 2022 года из Украины в Польшу въехало 3,645 млн. граждан Украины, в том числе 432 тыс. мужчин в возрасте 18–60 лет. «Пограничная служба не передавала данные этих лиц службам Украины», — сообщает Rzeczpospolita пресс-секретарь главнокомандующего пограничной службы лейтенант Анна Михальская. Сколько представителей запрещённой к выезду группы покинуло Украину через Молдавию или Румынию неизвестно.

Бывший министр обороны, депутат Томаш Семоняк потрясен масштабами этой тенденции. «Этот масштаб коррупции и сбоя системы во много раз больше, чем можно было предполологать. Депутаты из Перемышля мне говорили об этом, однако эти данные свидетельствуют о том, что это массовая практика», — негодует он. Депутат напоминает случай с мужчиной, который бежал в Польшу с восемью детьми своего брата-солдата, однако разрешение на выезд у него было на руках.

Издание приводит данные польских властей, которые говорят о том, что мужчины, покинувшие Украину, изредка регистрируются в Польше. Со стороны 18-65-летних мужчин было подано всего лишь 5,1 тыс. заявлений на получение PESEL — идентификационного персонального номера гражданина. Они не хотят регистрироваться в Польше, чтобы не всплыл тот факт, что они не выполняют своих обязательств перед родиной. Поэтому они предпочитают оставаться в соседней стране анонимными. Таким мнением с изданием поделился полський депутат Веслав Щепанский.

По его словам, возможность убежать в Польшу напрямую связана с нарушениями внутри украинских пограничных служб. «Вина полностью лежит на украинской стороне, которая, даже если убрать исключения, например, отцов-одиночек, всё равно пропускает огромное количество мужчин», — подчёркивает депутат. «У нас не имеется никаких санкций в отношении людей, которые бегут с Украины. Польская пограничная служба не может заблокировать въезд любому, у кого есть действующий паспорт», — добавляет он.

Rzeczpospolita обращает внимание на то, что в то время как подавляющее большинство украинцев героически защищает свою страну, многие пытаются уклониться от этой обязанности. Их преследуют спецслужбы. О них и о коррумпированных пограничниках пишут украинские СМИ. Украинские пограничники также пропускают за взятки стоящих в гигантских очередях женщин с детьми.

В апреле Верховная Рада Украины ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы мужчинами призывного возраста во время военного положения.«Тех, кто сбежал, ожидают как уголовные, так и моральные последствия. Они будут подвергнуты остракизму в своей стране, потому что они уехали, а их друзья сражаются и умирают. Это что-то совершенно предосудительное», — подчёркивает экс-министр Семоняк. «Я не могу определить гражданскую позицию людей, которые вместо того, чтобы защищать свою родину, решили уехать»,— добавляет депутат Щепанский.