Polsat News: чтобы не было, как в США — в Польше обсуждают закон об оружии

Нет сомнения в том, что как можно больше поляков должны уметь обращаться с оружием и знать как действовать в кризисных ситуациях, уверен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Вместе с тем он убеждён, что к новому законопроекту об оружии надо отнестись разумно, ведь нельзя просто-напросто «раздать гражданам оружие», особенно на фоне того, что сегодня происходит в США, пишет Polsat News.

Проект закона об оружии и боеприпасах был внесён в Сейм в марте этого года партией «Кукиз'15» и группой депутатов от партии «Право и справедливость» и должен заменить действующий от 1999 года. Закон направлен на упрощение процедуры получения лицензии на оружие.

Поправка продиктована стремлением разблокировать доступ к огнестрельному оружию для законопослушных, совершеннолетних и психически здоровых граждан Польши и окончательно отменить полицейское усмотрение. Проект направлен на облегчение доступа к оружию для солдат Вооруженных Сил Польши, в том числе солдат Сил территориальной обороны, а также офицеров других государственных вооруженных формирований. В том числе, проект предусматривает освобождение от повторных анализов и экзаменов, сообщает Polsat News.



«Нет сомнения в том, что как можно больше людей должны уметь обращаться с оружием. Их следует обучить обращению с оружием таким образом, чтобы они умели правильно вести себя в кризисных ситуациях», — прокомментировал законопроект министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Глава минобороны уверен, что полезными в этом плане может стать подготовка резервов, введение в школах заново предмета оборонной подготовки и призыв добровольной воинской повинности. «Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали, как вести себя в кризисной ситуации, куда обращаться», — повторил министр. Одновременно он подчеркнул, что всё это ещё нужно взвесить и подойти к вопросу разумно.

«Ведь мы видим, что происходит в США, мы слышим в последнее время, что какой-то безумец применил оружие, убил детей в школе», — отметил Блащак. «Если бы мы только раздали оружие, то тогда у нас бы не было той силы, которую имеют организованные воинские части», — добавил он.

Он также напомнил о возможности прохождения добровольной базовой военной службы, на которую сейчас поступило более 3500 заявлений от кандидатов. Сначала это базовая подготовка длиною в 28 дней, а потом специализированная подготовка, рассчитанная на 11 месяцев. «Наша цель состоит в том, чтобы они остались в Войске Польском в качестве кадровых военных», — подчеркнул он. По его опыту, именно патриотические идеи о защите родины побуждают молодых людей подать заявление на добровольную воинскую повинность. «Великие люди», — сказал он.

В то же время глава партии «Кукиз'15» Павел Кукиз заявил, что дальнейшее сотрудничество с «Объединенными правыми» в этот и следующий парламентский срок напрямую зависит от принятия этого законопроекта. «Своё дальнейшее голосование с ПиС я ставлю в зависимость от того, примет ли ПиС закон о мировых судьях и закон об оружии и боеприпасах до конца этого года», — сказал политик. «Это не шантаж, а договорённость», — добавил он.