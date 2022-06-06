WP: антикризисная мера властей — за «небольшую плату» поляки смогут собирать хворост в лесу

Польские власти нашли решение для противодействия инфляционным тенденциям и росту цен на энергоносители, вызванными украинским конфликтом, и призвали граждан за символическую плату пособирать на собственные нужды хворост в лесу. Впрочем, теоретически такая возможность существует уже давно, но только сейчас большинство граждан узнало о ней, пишет Wirtualna Polska.

Достаточно было одного мгновения, чтобы идея Министерства окружающей среды по сбору хвороста для топливных целей заставила власти Государственных лесов Польши перейти к обороне. Польские СМИ незамедлительно связали эту информацию с дорожающими энергоносителями, сообщает Wirtualna Polska.

Ситуации была предана такая огласка, что компания решила сделать заявление по этому поводу, однако вместо скучного корпоративного заявления Государственные леса преподнесли пользователям Twitter смешной мем и следующий пост: «Да, в лесу можно собирать хворост и даже ветки и стволы. И, что, возможно, для наших подписчиков может стать сюрпризом — за это леснику придётся заплатить небольшую сумму. А сейчас самая лучшая часть: так было на протяжении десятилетий. На этом всё — хороших выходных».

Этот пост стал комментарием к заявлению замминистра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярки, который напомнил, что норма о возможности сбора хвороста с согласия лесничего действовала всегда. «В этом году после начала спецоперации на Украине и турбулентностях на рынке энергии выросло число запросов к лесничествам с просьбой указать территории и получить согласие на сбор хвороста в ближайших лесах. В приоритетном порядке надо было обеспечить то, чтобы отдать предпочтение самостоятельной заготовки древесины местным сообществам», — объяснил он.

По просьбе министра климата Польши Анны Москвы Государственные леса подготовили соответсвующие инструкции по сбору древесины. Она должна быть самого низкого качества, и её адресатами в первую очередь будут местные жители. «Таким образом Государственные леса стараются противодействовать инфляционным тенденциям и росту цен на энергоносители», — говорится в заявлении.

Wirtualna Polska поясняет, что самостоятельную заготовку дерева не стоит считать бесплатной возможностью. Процесс будет проходить с согласия лесника и под его контролем, и на практике он будет выглядеть следующим образом: лесник сначала покажет место для сбора, после он сделает соответсвующие замеры и только тогда можно смело вывозить древесину из леса. «Мы используем то, что уже лежит, мы не вырубаем лес. Мы платим за каждое вывезенное из леса дерево, но это символические цены», — подчеркнул пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский. По предварительным прогнозам, цена составит около 30 злотых за кубометр древесины.