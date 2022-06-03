Замглавы МИД Польши намерен восстановить Украину за счёт конфискованных активов России

Поскольку репараций от России в ближайшем будущем ждать не стоит, Западу необходимо взять дело в свои руки и направить конфискованные у Москвы активы на восстановление Украины,заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский. Причем, по его мнению, это должны быть совместные, а не единичные усилия, что позволит западным странам избежать ответной конфискации собственности со стороны России.

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский назвал конфискацию российских активов в Европе самым справедливым способом помочь украинцам в восстановлении страны. На социальную и гуманитарную помощь украинскому населению уже сейчас требуется от €5 до €7 млрд в месяц, и эти расходы, по его мнению, должен покрыть «оккупант», сообщает Polskie Radio.



«Мы не можем ждать, пока война закончится. Это одна из целей Кремля: гуманитарное и экономическое истощение Украины. Для того чтобы это предотвратить, мы должны начать восстановление уже сейчас», — написал замминистра. «Жестокая российская агрессия против Украины уже привела к одной из крупнейших гуманитарных и экономических катастроф в Европе после Второй мировой войны», — добавил Яблонский. Он указал, что значительная часть инфраструктуры страны находится в разрушенном или повреждённом состоянии.

По его мнению, Украина защищает не только свою свободу и независимость. «Сегодняшняя героическая битва Киева останавливает российский марш и агрессию против других европейских стран. Мы все находимся в большом долгу перед мужественным украинским народом за его борьбу. И это одна из причин, почему мы все должны внести свой вклад в восстановление страны», — написал замглавы МИД Польши.

По его мнению, необходимо сделать шаг вперед — то есть активы и резервы, которые были временно заморожены или арестованы, надо конфисковать навсегда. Украинский народ должен получить эти средства как можно быстрее, потому что на военные репарации пока не стоит рассчитывать. Затем эти средства необходимо предназначить для переселенцев, восстановления повреждённой инфраструктуры и стабилизации украинской экономики.

Яблонский подчеркнул, что польское правительство уже представило концепцию скоординированной конфискации российских активов на уровне ЕС. Он уверен, что это должны быть совместные, а не единичные усилия, ответом на которые стал бы шантаж или конфискация западной собственности в России.

«Я решительным образом отвергаю аргумент, что мы должны подождать и быть готовыми «предложить России выход» или «укрепить её позицию» в будущих переговорах, или что такой шаг нарушил бы международное право...», — заявил замминистра. Впрочем, по его мнению, сама Россия «не ищет выхода».