Biznes Alert: Польша перестала бесплатно поставлять топливо на Украину

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава перестала бесплатно поставлять топливо на Украину. Как она заявила она в интервью порталу Biznes Alert, польские поставки были ответом на кризисную ситуацию, однако сегодня топливные компании на Украине сами хорошо справляются.

Польша перестала бесплатно поставлять топливо на Украину. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью порталу Biznes Alert. По её словам, польские поставки были ответом на кризисную ситуацию.

«После бомбардировок НПЗ мы отправляли топливо на Украину бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки, требующие больших логистических усилий», — рассказала министр.

Она добавила, что обычно эти поставки осуществляются по трубопроводам, поэтому Варшаве пришлось задействовать другие каналы поставок. Теперь страна реализует их на постоянной основе, сохраняя приоритет для польского рынка.

«Топливные компании на Украине хорошо справляются. Наши поставки — это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому рыночного потенциала там нет», — сказала министр.