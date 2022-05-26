Замглавы МИД Польши пообещал накормить Африку украинским зерном

Москва заинтересована в том, чтобы украинское и российское зерно не попало к тем, кто в нём нуждается и хочет разжечь новые конфликты и проблемы в других частях мира, уверен замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. В интервью Radio Plus он заявил, что Варшава не будет ждать соответствующих шагов Брюсселя и уже сама договаривается с американцами о предотвращении голода в Африке путём вывоза через польскую территорию украинского зерна.
«Без украинского зерна Африку ожидает голод, а Европу — волна миграции», — предупреждает замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. В беседе с Radio Plus он говорит о необходимости оказания помощи Украине в экспорте её зерна.
«Речь здесь идёт о миллионах тонн. Это также должно возлагаться на плечи Европейской комиссии. Однако ждать Брюссель мы не станем. Если уже сегодня мы не подготовимся, неизвестно, когда Еврокомиссия предпримет соответствующие шаги. Переговоры с украинской стороной уже ведутся, нашу границу готовят к приёму ещё большего количества зерна. Речь идёт о миллионах тонн зерна, которое должно поступить в Африку, чтобы эта Африка не была голодной. Самый важный вопрос — это подготовка подвижного состава», — объясняет польский замминистра.
«Россия заинтересована в том, чтобы украинское и российское зерно не попало к тем, кто в нём нуждается, и тем самым намерена разжечь новые конфликты и проблемы в другой части мира», — подчёркивает Марчин Пшидач. В интервью он рассказывает, что польская сторона уже находится в контакте с американцами с целью открытия каналов, ведь крайне важно суметь предотвратить проблемы в Северной и Центральной Африке, которые также чреваты возможной миграцией.
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