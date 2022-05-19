GT: стремление накачать Украину оружием и вывезти зерно разоблачает эгоистичное лицемерие Запада

Западные страны, особенно США, активно стремятся захватить стратегически важные ресурсы — и в условиях глобального кризиса с поставками в их число, кроме нефти и газа, теперь попало и зерно, пишет Global Times. Заявления западных политиков, которые призывают к «спасению» украинской пшеницы, продолжая при этом отправлять на Украину массу оружия вместо того, чтобы способствовать урегулированию кризиса, наглядно демонстрируют лицемерие и эгоизм Запада, подчёркивается в статье.

Украина традиционно считалась «житницей Европы» — по данным компании IHS Markit, в 2021 году она была вторым по величине поставщиком зерна в Евросоюз. В сумме на её долю в прошлом году приходилось около 14% от общего объёма импорта зерна ЕС. Но теперь из-за обострения кризиса на Украине эти поставки почти прекратились. И похоже, что страны Запада решили применить стратегию «ввозим оружие — вывозим зерно», наглядно демонстрируя свой лицемерный и эгоистический подход в этом конфликте, пишет Global Times.



Западные страны, и особенно Соединённые Штаты, и раньше прикладывали все усилия для захвата таких стратегически важных ресурсов, как нефть и газ. Теперь в условиях глобального кризиса с поставками продовольствия, который во многом был спровоцирован обострением конфликта вокруг Украины, в число всё более востребованных и важных товаров попало и зерно. «И здесь Запад в очередной раз продемонстрировал свою жадную и злую природу», — подчёркивается в статье.



В понедельник министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что страны Запада должны принять оперативные меры, чтобы «помочь Украине» вывезти запасы зерна, на фоне усугубившегося глобального продовольственного кризиса из-за перебоев с поставками. «В элеваторах на Украине застряли миллионы тонн зерна», — подчеркнула Джоли. Она призвала «освободить украинскую пшеницу» и быстрее направить её в европейские порты, сообщает Global Times.



При этом, призывая к «спасению» украинской пшеницы, западные страны продолжают отправлять туда массу оружия, подчёркивается в статье. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо после своего визита в Киев 8 мая анонсировал поставки новых вооружений и военной техники для Украины.



По мнению китайских экспертов, стремясь «освободить» украинскую пшеницу, западные страны в реальности хотят решить собственную проблему нехватки продовольствия и воспользоваться сложной ситуацией, в которой сейчас находится Украина, чтобы закупить побольше продовольствия по относительно невысоким ценам. Это можно сравнить с «мародёрством», которое наглядно показывает эгоистичное отношение Запада к украинскому кризису, отмечают аналитики.



По статистике, Украина до недавнего времени была важным поставщиком зерна не только для стран Запада, но и для всего мира. В частности, агентство Reuters сообщало в начале этого года, что Украина на протяжении последних лет ежегодно отгружала более 40% выращиваемой кукурузы и пшеницы в страны Ближнего Востока и Африки.



Чтобы защитить свою «житницу», Европейская комиссия на прошлой неделе одобрила новую стратегию «Дороги солидарности ЕС — Украина». Как сообщает европейское издание Politico, главной целью этой стратегии является «разблокирование границ с Украиной и увеличение пропускной способности автомобильных и железнодорожных маршрутов для экспорта украинского зерна».



Организация Объединённых Наций также предупредила, что обострение конфликта и вызванные этим перебои с поставками наносят большой ущерб бедным странам, импортирующим зерно. Однако одной из причин обострения мирового продовольственного кризиса является намеренное разжигание Западом конфликта между Россией и Украиной, подчёркивается в статье. Некоторые западные страны надеются, что смогут затягивать этот кризис до тех пор, пока Россия не проиграет, отмечают эксперты.



Подобная стратегия «ввозим оружие — вывозим зерно» доказывает, насколько лицемерно действуют некоторые западные страны, которые согласны получать только прибыль и выгоду и не готовы принять поражение, говорится в статье. Запад стремится удовлетворять себя за счёт других, а Украине при этом отводится роль марионетки, при помощи которой он пытается опосредованно вести войну против России, констатируют эксперты. Несмотря на многочисленные заявления о поддержке, фактически его действия наносят лишь ущерб этой восточноевропейской стране и её жителям, констатирует Global Times.



Несомненно, проблему с возобновлением экспорта украинского зерна необходимо решать незамедлительно — однако это должно происходить под контролем ООН и других международных организаций, отмечается в статье. Будучи фактическими инициаторами и катализаторами российско-украинского конфликта, страны Запада не имеют права брать это в свои руки. Вместо того чтобы призывать «освободить украинскую пшеницу», они должны сосредоточить усилия на том, чтобы способствовать скорейшему урегулированию конфликта, чтобы негативные последствия их эгоистичной политики не наносили ущерб всему миру, заключает Global Times.