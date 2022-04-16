Le Figaro: газ, оружие, зерно — США только выиграют от русско-украинского конфликта

Несмотря на критику в свой адрес, президент США Джо Байден получит выгоду от столкновения России и Украины, рассказывает Le Figaro. Вашингтон сможет продавать дорогой сжиженный газ Европе, которая пытается сократить российские поставки, американские производители вооружения помогут ей укрепить оборону, а фермеры Среднего Запада попытаются завоевать для своей страны титул «мировой житницы».

Его называли слабоумным или даже старым маразматиком, однако в конце концов Джо Байден останется в выигрыше от русско-украинского конфликта, пишет Le Figaro. Как рассказывает издание, Вашингтон обогатится по всем статьям: сжиженный газ, сельское хозяйство и вооружение.

В марте Байден не зря заглянул в Европу: 25 марта Еврокомиссия в его присутствии обязалась в 2022 году закупить дополнительно 15 млрд м3 сжиженного природного газа. И это только начало: цель ЕС — со временем полностью заменить 155 Гм3 российского газа, который составляет 30% всего объёма потребления. Американский сжиженный газ добывают с помощью гидравлического разрыва пласта — такая техника запрещена во Франции как слишком загрязняющая окружающую среду. Его перевозят танкерами, а по прибытии в Европу вновь переводят в газовую форму. Для этого Германии, которая делала ставку на российский газопровод «Северный поток — 2», придётся построить два специализированных терминала. В США производители сжиженного газа довольно потирают руки и усиливают давление на администрацию Байдена, чтобы она пошла на новые уступки. К 2024 году ExxonMobil и Qatar Energy хотят ввести в эксплуатацию Golden Pass — месторождение природного газа в Техасе. Для этого требуются инвестиции на сумму $10 млрд, которые теперь гарантированно поступят от европейских покупателей.

Русско-украинский конфликт также убедил Европу срочно укрепить свою армию. Так, канцлер Германии Олаф Шольц намерен потратить €100 млрд на модернизацию бундесвера и собирается закупить 35 самолётов-невидимок F-35 у американской корпорации Lockheed Martin. Такое решение не идёт на пользу концепции общей европейской обороны и проекту Германии, Франции и Испании по созданию истребителя будущего SCAF. Французская армия, таким образом, оказалась в сложном положении: она полностью зависела от украинских широкофюзеляжных самолётов Antonov 124, часть которых уничтожила Россия. Грузоподъёмность Airbus A400M, имеющихся в распоряжении Парижа, в шесть раз ниже, так что, как предполагает автор статьи, правительство, скорее всего, намеревается купить американские C-17 у McDonnell Douglas.

Наконец, до начала конфликта Россия и Украина — соответственно, первый и пятый экспортёр пшеницы — обеспечивали 25% мирового спроса на зерно. Сейчас урожай с Украины продолжает гнить в портах Чёрного моря, а Россия не может продать свой из-за санкций, что привело к резкому скачку цен: если в январе за тонну платили €275, то в марте — €350. В таком масштабном перераспределении продуктов питания американские фермеры выиграют больше всех, притом что администрация Байдена поддерживает этот сектор экономики крупными субсидиями: было выделено $27 млрд в рамках Американского плана спасения — принятого в 2021 году плана по стимулированию национальной экономики. Прошлый год уже принёс несколько рекордных цифр для сельского хозяйства в США: за границу было продано 177 млрд продуктов, что на 18% превышает показатели 2020 года и на 14,6% — предыдущий рекорд в 2014 году. Если конфликт затянется, Средний Запад США лишит Россию и Украину завидного титула «мировой житницы», отмечает Le Figaro.