NYP: публику удивила попытка Байдена пожать руку на пустом месте

15:03 На площадке Славянского центра в Душанбе организовали высокоскоростной интернет Русский дом в Душанбе совместно с «Мегафон-Таджикистан» организовал на площадке Славянского культурно-просветительского центра высокоскоростную линию интернет-подключения

14:59 Новак не исключил рекордных цен на энергоресурсы в случае ограничения российских поставок Цены на энергоресурсы могут побить исторические рекорды в случае введения эмбарго на российские поставки. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

14:53 Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки антироссийской провокации в ДНР Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки украинскими боевиками провокации в отношении российских Вооружённых сил в Донецкой Народной Республике.

14:52 В Белом доме заявили об отсутствии планов поездки Байдена на Украину В Белом доме после заявления президента США Джо Байдена о готовности посетить Киев заявили, что поездка американского лидера на Украину не планируется.

14:51 Новак: санкции могут привести к росту стоимости жизни в ЕС и США и массовой безработице Санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице. Об этом написал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

14:48 Мостовой: «Спартак» должен брать верх над «Рубином» и забирать три очка Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и казанским «Рубином».

14:48 Жена Медведчука заявила об отсутствии свободы слова на Украине Оксана Марченко, жена задержанного оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, заявила, что на Украине отсутствует свобода слова и журналистика, поскольку в стране действует один канал, который контролируется президентом Владимиром Зеленским.

14:39 Новак усомнился в способности Европы полностью заместить нефть и газ из России за 5—10 лет Страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе пяти — десяти лет, написал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

14:36 В Аргентине завершили расследование по делу о смерти Марадоны По результатам расследования в рамках дела о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны правоохранительные органы выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве восьми людям.

14:35 Сидельников уверен, что Немков может успешно подняться в тяжёлый вес Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников ответил на вопрос, по силам ли чемпиону Bellator в полутяжёлом весе Вадиму Немкову успешно выступать в дивизионе тяжеловесов.

14:30 Супруга Медведчука не исключила, что её мужа избивали в СБУ Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что её мужа могли подвергать пыткам в СБУ.

14:30 Сидельников считает, что бой с Андерсоном не будет тяжёлым для Немкова Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка между чемпионом Bellator в полутяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

14:28 МИД Франции объявил о планах поставить Украине 50 т спасательного оборудования Министерство иностранных дел Франции объявило о намерении французской стороны поставить Украине 50 т спасательного оборудования.

14:23 Лавров обсудил с главой МИД Армении перспективы мирного договора между Ереваном и Баку Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили перспективы согласования мирного договора между Арменией и Азербайджаном при содействии Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

14:21 Стали известны подробности российского аналога Бриллиантовой лиги Министр спорта России Олег Матыцин рассказал об аналоге легкоатлетической Бриллиантовой лиги.

14:16 Русская служба The Moscow Times сообщила о блокировке сайта Роскомнадзором Русская служба The Moscow Times сообщила, что Роскомнадзор заблокировал их сайт за материал, касающийся спецоперации России на Украине.

14:16 Хайкин заявил, что гордится футболистами «Будё-Глимта» после вылета из Лиги конференций Российский вратарь норвежского «Будё-Глимта» Никита Хайкин прокомментировал вылет своей команды из футбольной Лиги конференций сезона-2021/22.

14:12 Супруга Медведчука заявила о конфискации всего имущества семьи политика на Украине Всё имущество семьи главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на Украине конфисковано без предоставления необходимых для изъятия документов. Об этом сообщила супруга политика Оксана Марченко.

14:09 Песков прокомментировал перспективы перехода к оплате нефти и угля в рублях Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал перспективы перехода к оплате нефти и газа в рублях. По его словам, преждевременно говорить о том, каких групп товаров это коснётся и когда.

14:00 В ВФВ прокомментировали замену России на Украину в группе ЧМ-2022 Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко отреагировал на замену сборной России на команду Украины на чемпионате мира 2022 года.

13:54 Супруга Медведчука заявила о поступающих в её адрес угрозах Супруга задержанного украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о поступающих в её адрес угрозах.

13:53 FIVB подтвердила, что Украина заменила Россию на ЧМ-2022 по волейболу В Международной федерации волейбола (FIVB) подтвердили замену сборной России на команду Украины на чемпионате мира по волейболу 2022 года.

13:51 Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев Режим повышенной готовности введен во Владивостоке с 15 апреля из-за прибытия беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. Об этом говорится в тексте постановления администрации Владивостока.

13:46 Супруга Медведчука не знает местонахождения задержанного на Украине мужа Супруга задержанного ранее главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей до сих пор неизвестно местонахождение её мужа.

13:43 ЦБ расширил инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами Банкам России рекомендовано при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц из базы данных ЦБ временно отключать онлайн-доступ к ним. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора.

13:41 Супруга Медведчука заявила об отсутствии реакции Зеленского на просьбу освободить её мужа Супруга задержанного на Украине главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не отреагировал на просьбу освободить её мужа.

13:41 Свинов: читал, что я угробил карьеру после перехода в «Спартак» Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал, как отреагировал на заявление бывшего голкипера красно-белых Анзора Кавазашвили, что он угробил карьеру, перейдя в московский клуб.

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13:20 МИД России заявил, что на действия Северной Македонии будет дан соответствующий ответ Москва даст соответствующий ответ на объявление Северной Македонией российских дипломатов персонами нон грата.

13:20 Песков назвал уничтожение нацбатальонов на Украине первостепенной задачей спецоперации Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что уничтожение националистических батальонов на Украине является первоочередной задачей специальной военной операции ВС России.

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12:47 WP: CША получили от России ноту с требованием прекратить вооружать Украину Соединённые Штаты получили от России ноту с требованием прекратить поставлять вооружение на Украину.

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12:19 Минобороны сообщило о нанесении удара «Калибром» по военному объекту на окраине Киева Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ночью 15 апреля нанесён удар высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» по военному объекту на окраине Киева. В оборонном ведомстве предупредили, что в ответ на совершение Украиной диверсий или атак на российской территории масштабы ударов по объектам в Киеве будут наращиваться.

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