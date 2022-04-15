NYP: публику удивила попытка Байдена пожать руку на пустом месте

После выступления в университете Северной Каролины президент США Джо Байден повернулся в сторону и протянул руку, как будто хотел совершить рукопожатие. Однако рядом с Байденом в этот момент никого не было, поэтому этот жест озадачил присутствовавшую там публику, пишет New York Post.
Президент США Джо Байден в этот четверг посетил Государственный сельскохозяйственный и технический университет Северной Каролины, расположенный в Гринсборо. Перед началом своего выступления президент пожал руку студенту-электротехнику Малкольму Хокинсу, который представил его собравшимся, пишет New York Post.
А после завершения речи, которая длилась почти 40 минут и была призвана заставить конгресс увеличить финансирование производства полупроводников, как это предлагается в представленном обеими партиями проекте Закона об инновациях, Байден попал в неловкую ситуацию, сообщается в статье.
Закончив выступать, 79-летний президент повернулся вправо и протянул руку, как будто хотел совершить ещё одно рукопожатие. Но видеозапись мероприятия демонстрирует, что на сцене в этот момент больше никого не было, кроме Байдена — и никто из толпы аплодирующей публики не подошёл к нему, чтобы обменяться любезностями.
В итоге Байден остался с пустыми руками, приведя в замешательство некоторых зрителей. Его политические противники также не замедлили отреагировать на такое неловкое завершение выступления. В частности, сенатор-республиканец Тед Круз опубликовал в Twitter смайлик с закатанными глазами, сопроводив его кадрами «воздушного рукопожатия», сообщает New York Post.
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