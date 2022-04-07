WT: американский конгрессмен заявил, что когнитивные проблемы Байдена стали «вопросом нацбезопасности»

Весь мир видит, что у Джо Байдена есть некоторые когнитивные проблемы, — об этом, как сообщает The Washington Times, заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. По его словам, ситуация с умственными способностями главы Белого дома ухудшилась настолько, что уже представляет собой «вопрос национальной безопасности».
Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец от штата Техас Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности президента Байдена ухудшились до такой степени, что они стали «вопросом национальной безопасности», сообщает The Washington Times.
По его мнению, американскому лидеру следует пройти тест на ясность ума, которая, как заявил Джексон, явно ухудшилась в то самое время, когда риск войны с Россией требует, чтобы у США был сообразительный президент.
«Я не пытаюсь поставить диагноз, — предупредил Джексон, который был врачом Белого дома при президенте Трампе. — Но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы. В когнитивном плане он борется».
По словам конгрессмена, сейчас не самое подходящее время, чтобы у главнокомандующего и главы государства были такого рода проблемы.
«Я думаю, что что-то происходит, — отметил он. — В данный момент это вопрос национальной безопасности».
Джексон также напомнил, что Байдену во время его последнего медицинского осмотра не делали тест на когнитивные функции с последующей публикацией результатов.
«Мы делали это, когда я был врачом президента Трампа, и думаю, что прецедент был создан, и он должен сделать то же самое», — подчеркнул конгрессмен.
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