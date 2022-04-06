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American Conservative: поведение Байдена и его администрации в отношении России говорит об их «оторванности от реальности»

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Правящий класс США уже давно неверно оценивает стратегическую реальность, пишет обозреватель The American Conservative Дуглас Макгрегор. По его словам, шаги, предпринятые Джо Байденом и его администрацией по отношению к России, говорят об оторванности американских властей от реального положения дел.
American Conservative: поведение Байдена и его администрации в отношении России говорит об их «оторванности от реальности»
AP
Американцам трудно определить, являются ли политические решения администрации Байдена в отношении Украины результатом обдуманной стратегии, чрезвычайной некомпетентности или комбинации того и другого, пишет отставной полковник и бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в своей статье «Глупость Байдена на Украине» для The American Conservative.

Президент США Джо Байден и его администрация пригрозили России — державе с ядерным оружием — сменой режима, а затем провозгласили в сфере ядерного оружия политику, которая позволяет Соединённым Штатам при «крайних обстоятельствах» нанести первый удар ядерным оружием — в ответ на вторжение обычных вооружённых сил, на химическую или биологическую атаку. Подобные шаги дают понять, что Байден и его администрация действительно «оторваны от реальности», отмечает автор.

Американские избиратели инстинктивно понимают, что они ничего не выиграют от войны с Россией, неважно, будет ли она объявленной или нет. И короткая поездка почти в любой супермаркет или на любую автозаправку ​​в Америке объясняет почему. На прошлой неделе инфляция в США достигла самого высокого уровня почти за 40 лет, а цены на бензин с начала конфликта на Украине взлетели до небес.

Благодаря тому, что западные СМИ безостановочно распространяют неблагоприятный образ российского руководства и его вооружённых сил, создаётся впечатление, что президент Байден способен поддерживать любое освещение событий, которое соответствует его целям.

Однако замалчивание истинных причин этого трагического конфликта, таких как расширение НАТО на восток с целью включения в него Украины, не может изменить стратегическую реальность. Москва не может проиграть в вооружённом конфликте с Украиной, так же как Вашингтон не может проиграть войну с Мексикой.

Близость Украины к России даёт Москве неограниченный и оперативный доступ к российским резервам военной силы, техники и огневой мощи. Несмотря на решимость Москвы избежать ненужного побочного ущерба населению и инфраструктуре Украины, российские ВВС и Сухопутные войска способны методично и планомерно уничтожать украинское сопротивление.

Экономика России, базирующаяся на сырьевых товарах, с её изобилием продовольствия, энергоносителей, полезных ископаемых и других ресурсов, создаёт для Москвы огромную стратегическую глубину на евразийском пространстве.

Эти ресурсы делают Москву естественным стратегическим партнёром Пекина, тем самым обеспечивая безопасность азиатской границы России.

Роль Москвы в стабилизации Центральной Азии также делает российскую силу незаменимой для успеха китайской инициативы «Один пояс — один путь», которая связывает экономики Восточной Азии с Европой, Африкой и Ближним Востоком.

В то же время частое использование Вашингтоном финансовых санкций серьёзно ослабило, если не подорвало, доверие к мировой финансовой системе, возглавляемой США. Гораздо более вероятно, что страны Европы, Азии и Африки либо будут обходить санкции, чтобы покупать российские и белорусские товары со скидкой, либо просто откажутся их соблюдать.

Чтобы свести к минимуму последствия финансовых санкций, введённых Вашингтоном и Европейским союзом, Россия несколько лет назад начала «дедолларизацию» своей экономики. Не обременённая одиозным суверенным долгом, от которого страдает Вашингтон, Москва смогла стабилизировать курс рубля за счёт повышения процентных ставок и привязки к золотым резервам. Сейчас Китай, Индия и Саудовская Аравия претворяют в жизнь политику дедолларизации в качестве «антисанкционной меры», говорится в статье. А предложение Саудовской Аравии продавать нефть за китайские юани вызывает реальные вопросы о будущем нефтедоллара.
 
Несмотря на публичную демонстрацию Японией солидарности с Вашингтоном, Токио на самом деле встал на сторону Евразии, согласившись на членство во Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), крупнейшем в мире торговом блоке.

Как и ожидалось, Токио уже заявил, что не будет запрещать импорт российской нефти и природного газа и продолжит работать с Россией над важными совместными экономическими проектами.

Правящий класс Вашингтона уже давно неверно оценивает стратегическую реальность, считает Макгрегор. Стремление продвинуть НАТО через Украину к западной границе России вполне может быть самой большой ошибкой во внешней политике США со времён окончания Второй мировой войны, но Вашингтон ничему не учится и ничего не помнит. После поражения англо-французской военной мощи в июне 1940 года объединённая мощь нацистской Германии, Советской России и империалистической Японии стала непреодолимой. Если бы эти трое остались в союзе, ни Вашингтон, ни какая-либо комбинация держав не смогли бы бросить им вызов в течение десятилетий, говорится в статье.

Однопартийный подход Вашингтона и президента Байдена способствует тому, что на евразийском пространстве доминирует коллективное соглашение ведущих мировых экономических держав, в том числе России, Китая, Индии, Японии, Центральной и Юго-Восточной Азии. Тем самым восстанавливается стратегическое положение, которого Вашингтон опасался в 1940 году.

По мнению автора, американские избиратели предпочли бы, чтобы Вашингтон сосредоточился на укреплении экономического процветания Америки, на сдерживании инфляции и восстановлении верховенства закона, а не на войне с Россией.
 
Как отмечает Макгрегор, президент Байден поступил бы мудро, если бы последовал примеру канцлера ФРГ Олафа Шольца, который призвал работать над скорейшим прекращением опасного конфликта на Украине.

«Тем не менее отныне и на неопределённый срок использование американской военной мощи в Восточном полушарии будет таить в себе потенциал для войны более чем с одной первоклассной державой в более чем одном регионе мира одновременно. Отличная работа, господин президент», — подытоживает свою статью для The American Conservative Дуглас Макгрегор.
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