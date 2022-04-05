DM: британцы возмущены ростом цен на продукты на фоне рекордной инфляции

По оценкам экспертов, рост цен на овощи и фрукты в Великобритании в ближайшее время может достигнуть 30% из-за забастовки испанских дальнобойщиков. При этом многие магазины уже сталкиваются с дефицитом разных продуктов, включая подсолнечное масло, томаты, салатные листья и так далее. Это вызывает всё новые антиправительственные протесты среди британцев, которые возмущены резким ростом стоимости жизни за последние пару месяцев, сообщает Daily Mail.

Цены на фрукты и овощи в Великобритании могут вскоре вырасти на треть из-за забастовки испанских водителей грузовиков, что уже создаёт проблемы и дефицит продуктов на полках британских магазинов. Бастующие испанские дальнобойщики фактически прервали поставки помидоров, листового салата и перца. При этом и подсолнечное масло на некоторых складах уже заканчивается, что ставит под угрозу производство традиционно любимых британцами блюд, пишет Daily Mail.



В частности, крупнейший в Великобритании производитель растительного масла также предупредил, что имеющихся у него запасов подсолнечного масла хватит всего на несколько недель, поскольку российская спецоперация на Украине и связанные с этим ограничения подрывают экспорт. Это заставляет производителей продуктов питания отчаянно искать альтернативу, что также приводит к новому росту цен: в частности, стоимость рапсового масла в стране уже подскочила на 50% — 70%, рассказал президент Национальной ассоциации дистрибьюторов пищевого масла Великобритании Гэри Льюис.



Как пояснили представители компании Edible Oils, крупнейшего производителя растительного масла в Великобритании, до 80% мировых поставок подсолнечного масла раньше осуществлялись из России и с Украины. Однако в условиях конфликта экспорт оттуда крайне затруднился, говорится в статье.



В данный момент украинские фермеры уже должны были начать засевать поля для сбора урожая подсолнечников в октябре и ноябре — но очевидно, что этого не произойдёт и нынешний сезон наверняка будет потерян, предупредил Ким Мэтьюз, коммерческий директор Edible Oils. Это может негативно отразиться на рынке в течение ближайшего года или даже полутора лет, и сложно прогнозировать, когда поставки вновь смогут вернуться к нормальному уровню, подчеркнул он.



Подсолнечное масло содержится в сотнях наименований различных готовых продуктов, включая чипсы, жареную рыбу, различные съедобные батончики, печенье, майонез и так далее. И если в ближайшее время тенденция не изменится, компаниям наверняка придётся переложить возросшие расходы на потребителей, констатирует Daily Mail.



А общий рост цен на фрукты и овощи в стране уже в ближайшее время может достигнуть 30%, прогнозируют эксперты. Забастовка испанских дальнобойщиков уже привела к серьёзным перебоям с поставками в Великобританию различных овощей и фруктов, включая помидоры, перец и салат, говорится в статье. Аналитики из компании Assosia сообщают, что во многих супермаркетах уже сейчас наблюдается нехватка свежих продуктов из Испании.



Причём, по словам крупных импортёров, даже если испанские водители грузовиков вернутся к работе на этой неделе, потребуется не менее десяти дней, чтобы вся цепочка поставок вновь смогла функционировать в нормальном режиме. Испанские дальнобойщики начали бастовать ещё две недели назад из-за роста цен на бензин, протестуя против того, что перевозка грузов в итоге стала невыгодной, поскольку доходы транспортных компаний значительно сократились.



Однако британцы напрямую начали ощущать последствия этого кризиса лишь сейчас, поясняется в статье. Некоторые фермеры, рыбаки и таксисты также присоединились к забастовке дальнобойщиков. А те немногие грузоперевозчики, которые до сих пор продолжают работать, часто обнаруживают, что шины на их грузовиках проколоты, что вызывает дополнительные перебои в поставках, сообщается в статье.



Как пояснил Скотт Портер-Уорд, директор по маркетингу британского отделения испанской компании Anecoop, которая занимается поставками продуктов по всей Европе, эти проблемы серьёзно повлияли на задержки с появлением товаров на прилавках розничных магазинов. По его словам, некоторым компаниям, которые занимаются упаковкой товаров, даже пришлось отправить своих сотрудников на вынужденные выходные, поскольку им нечего было упаковывать.



«У нас много задержек... Есть несколько вопросов, не зависящих от промышленности и правительства. Сейчас мы, как представители пищевой промышленности, сталкиваемся со значительным ростом затрат на производство продуктов питания, который является беспрецедентным», — подчеркнул он в беседе с журналистами.



Кроме того, поставки заметно страдают из-за ухудшения погодных условий в Испании и Северной Африке, а также из-за нехватки транспортных контейнеров и дополнительных бюрократических проволочек на таможне, сообщается в статье. Найджел Дженни, генеральный директор консорциума Fresh Produce, прогнозирует, что затраты поставщиков вырастут на 20% или даже 30% и отрасль столкнётся с серьёзными проблемами, с которыми будет сложно справиться.



При этом британские домохозяйства испытывают всё новые удары по своим финансам на фоне беспрецедентного кризиса, вызванного ростом стоимости жизни. Новые статистические данные показывают, что продовольственная инфляция в Великобритании уже выросла на 5,3% в годовом исчислении.



Банк Англии на прошлой неделе предупредил, что доходы многих британцев испытают «исторический» шок после того, как инфляция в прошлом месяце подскочила до 30-летнего максимума и достигла уже 6,2% — и, по прогнозам, может вырасти этой весной до 8%, отмечает Daily Mail. Опубликованные ранее новые данные также показали, что инфляция среди продуктов питания выросла на 5,3% в годовом исчислении, причём особенно резкий рост продемонстрировали цены на молоко, свежее мясо и кофе.



Эксперт по бакалейным товарам Гед Футтер предупреждает, что волнообразные последствия негативного влияния конфликта на Украине приведут в итоге к «пугающе высокому» росту цен, причём инфляция среди продуктов питания может превысить 15%, сообщается в статье. Стоимость продовольствия в Великобритании сейчас уже на 5,2% выше, чем было в это же время в прошлом году. В результате всё большему количеству британских покупателей приходится переключаться на более дешёвые продукты и бренды в попытке сократить расходы, констатирует Daily Mail.



Со своей стороны, производители начали сокращать количество товара в одной упаковке, пытаясь таким образом снизить издержки и удержать цены, говорится в статье. Например, компания Cadbury решила сократить размер своего батончика Dairy Milk на 10% — с 200 до 180 граммов, оставив прежнюю цену. В мультиупаковках Walkers теперь содержится меньше пакетов с чипсами, а компания Tesco сократила вес каждой пачки своего сыра моцарелла.



Это очередные примеры того, как всё больше компаний стремятся переложить рост затрат на своих клиентов, подчёркивает Daily Mail. Подобное уменьшение упаковок уже отмечалось в Великобритании на протяжении последнего десятилетия: данные Национальной статистической службы показывают, что только за период с сентября 2015-го по июнь 2017 года размер более 200 различных товаров стал меньше. И подобная тенденция наверняка сохранится в этом году на фоне общего кризиса в связи с ростом стоимости жизни, отмечается в статье.



Ухудшение экономической ситуации провоцирует всё новые протесты. В прошедшие выходные тысячи протестующих по всей Великобритании вышли на улицы, требуя от правительства решить эту проблему. В акции протеста на Даунинг-стрит в Лондоне более сотни человек, в том числе бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, размахивали плакатами с требованиями ввести налоги для богатых и «заморозить счета за электроэнергию, а не людей», сообщается в статье.



Демонстрации протеста прошли по всей стране, в том числе в Белфасте, где участники митинга потребовали от правительства выделить каждой семье в Северной Ирландии дополнительно тысячу фунтов стерлингов, чтобы помочь населению снизить растущие расходы на топливо и продукты питания. Похожие акции состоялись в таких городах, как Бирмингем, Борнмут, Бристоль, Кардифф, Кембридж, Ковентри, Дерби, Донкастер, Глазго, Хэнли, Халл, Ипсвич, Ланкастер, Лестер, Ливерпуль, Манчестер, Милтон-Кинс, Ньюкасл, Питерборо, Портсмут, Престон, Шеффилд и Саутгемптон, перечисляет Daily Mail.



Но, несмотря на массовые протесты, министр Северной Ирландии Брэндон Льюис предупредил, что невозможно полностью свести на нет последствия кризиса. По его словам, правительство не может компенсировать все последствия роста цен на энергоносители на мировых рынках, однако министры постараются ввести меры поддержки там, где это будет возможно, чтобы хотя бы частично ослабить удар по бюджету населения из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые повысились с апреля в среднем на 54%, заключает Daily Mail.