Sky: «не думал, что в старости буду жить в нищете» — девять из десяти британцев оказались в «топливной бедности»

В Великобритании «топливная бедность» затронула 88% населения, передаёт Sky News. Как рассказали телеканалу британцы, на фоне роста цен на энергоносители они вынуждены ложиться спать раньше или целый день ездить на автобусах и поездах, чтобы не замёрзнуть.

Почти девять из десяти британцев, то есть 88% жителей Соединённого Королевства, оказались в «топливной бедности», не имея возможности оплачивать счета за электроэнергию, сообщает Sky News.

По мере роста стоимости топлива в стране люди оказываются во всё более затруднительном положении, так как вынуждены выбирать между покупкой еды для детей и оплатой отопления дома.

По данным Sky News, британцы вынуждены идти на жертвы, как никогда раньше. Большинство семей, с которыми побеседовали журналисты телеканала, заявили, что топливо они оплачивают по счётчику и постоянно следят за его показаниями. Некоторые жители Великобритании даже вынуждены ложиться спать раньше, чтобы не замёрзнуть ночью. Кроме того, пенсионеры целый день ездят на автобусах, чтобы не отапливать дома, а всё больше детей страдают от приступов бронхита.

При этом в стране предрекают, что по мере дальнейшего роста цен на энергоносители, который ожидается в апреле, семьям, уже живущим на грани, будет ещё труднее.

Одной из тех, с кем побеседовали журналисты, была 58-летняя мать-одиночка с тремя сыновьями Элейн Барнаби. Барнаби призналась, что следит за своим счётчиком электроэнергии как «ястреб». «Это последнее, что я делаю ночью, и первое, что я делаю, когда просыпаюсь», — признаётся британка, пополняя счёт на сумму от £10 до £20 раз в два дня.

Однако, несмотря на рост цен на электроэнергию, размер пособия Барнаби не увеличивается и у неё остаётся всё меньше средств на существование. По её словам, в неделю она получает £130 и признаётся, что едва может позволить себе самое необходимое. Она и её дети вынуждены рано ложиться спать, чтобы не включать отопление.

«Дети уходят в свою комнату, а я поднимаюсь наверх с сыном, с которым мы живём в одной комнате. Мы поднимаемся наверх в пять часов вечера, и я сижу в кровати под одеялом, смотрю телевизор, накинув домашний халат, так мы экономим электричество и газ», — рассказала британка.

Ещё один житель Великобритании, с кем пообщался Sky News, — 82-летний пенсионер Грэм Чайлдс. По словам Чайлдса, который живёт один после смерти жены, каждый день он ездит на автобусах и поездах, чтобы согреться, так как у него нет денег на оплату счетов за электроэнергию. Он признаётся, что для него это самый дешёвый способ не мёрзнуть. «Иногда дешевле зайти в паб и выпить, чем сидеть дома», — рассказал пенсионер.

Чайлдс также рассказывает, что вынужден экономить на еде. По его словам, в магазинах он ищет выгодные предложения и уценённые товары. Он сетует, что не так планировал выйти на пенсию. «Мне кажется, что 40 лет моей жизни были потрачены впустую, когда я ходил на работу. Я начал работать в 1954 году и не думал, что в старости буду жить в нищете», — заявил пенсионер.

Чармейн Кэмпбелл, которая в одиночку воспитывает пятерых детей, отметила, что основная часть средств уходит на газ, но она опасается за их здоровье, поэтому не выключает отопление. Как она рассказала Sky News, её ребёнок за два месяца болел бронхитом шесть раз.