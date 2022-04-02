Последний патрон — ABC News о решении США использовать стратегические запасы нефти для борьбы с «путинским подскоком цен»

Администрация Джо Байдена, которая продолжает обвинять в росте цен на бензин Владимира Путина, в попытке урегулировать кризис приняла ряд весьма серьёзных мер, в том числе объявив о масштабной распечатке стратегических нефтяных резервов, которые в итоге снизятся до уровня 1984 года, передаёт ABC News. При этом, как отмечает корреспондент телеканала, немедленный эффект от таких шагов, скорее всего, окажется достаточно слабым — и уж точно не таким, как прогнозируют власти.

А Белый дом по-прежнему возлагает весь груз ответственности за топливный кризис на плечи Владимира Путина, называя его «путинским подскоком цен». Впрочем, Байден теперь обещает смягчить последствия кризиса, нарастив добычу внутри США, а также увеличив предложение за счёт «распечатки» стратегических запасов нефти, откуда будет в течение полугода ежедневно выделяться около миллиона баррелей в сутки.

А с нами — бизнес-корреспондент ABC News Дидре Болтон, которая нам всё разъяснит. Дидре, расскажите нам поподробнее о плане Байдена по противодействию росту цен.

ДИДРЕ БОЛТОН, бизнес-корреспондент ABC News: Кира, Вы отметили, что в течение следующих 180 дней будет распечатываться по миллиону баррелей нефти в сутки — так вот, это огромные объёмы. Из-за такого шага стратегические запасы нефти страны сократятся до такой низкой отметки, которую мы последний раз видели в 1984-м, так что здесь нельзя не подчеркнуть, насколько это серьёзные меры.





Банк RBC опубликовал заявление, в котором, по сути, говорилось, что это — «последний патрон», который нам придётся теперь пустить в ход. Некоторые критики байденовской программы даже заявляют, что хорошо бы, чтобы в США не случилось своего энергетического кризиса, ведь запасы у нас на уровне 1984-го, и это действительно неординарная ситуация.





Итак, шесть месяцев по миллиону баррелей в день — и, разумеется, цель здесь в том, чтобы несколько умерить масштабы топливного кризиса. В целом мы сейчас платим за бензин в среднем на 47 процентов больше, чем платили в то же время в прошлом году. Кира?

Да, тяжело приходится. Вот сегодня пока ехала на работу, увидела цены на одной заправке у шоссе — и глазам не поверила: больше шести долларов за галлон! И многие люди спрашивают, какой вообще эффект на предложение нефти внутри страны возымеет этот план в ближайшее время. Ведь Байден жёстко разнёс нефтяные компании, потребовав, чтобы они в данной ситуации, так сказать, проявили порядочность и помогли обычным американцам, которые просто не могут себе позволить купить бензин или оплатить счета, — ведь действительно бывает, что цены, пользуясь ситуацией, повышают сами станции, но в то же время сами компании действительно должны в такое время поступать правильно.





ДИДРЕ БОЛТОН: Кира, Вы очень верно заметили — люди платят за бензин больше не потому, что им хочется, а потому, что им приходится. Разумеется, по рабочему классу и бедным всё это бьёт гораздо сильнее, чем по любым другим слоям населения, поскольку для них эти расходы составляют большую долю от их зарплат.





Президент Байден заявил, что благодаря всем этим мерам цены должны будут снизиться на 10 — 35 центов за галлон. Мои источники говорят, что это слегка завышенный прогноз и что, скорее всего, снижение будет в районе 10 — 20 центов за галлон. Но, понятно, что здесь любое подспорье окажется к месту. Кира?

С нами была Дидре Болтон. Большое Вам спасибо!

Дата выхода в эфир 01 апреля 2022 года.