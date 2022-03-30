Le Figaro: лошадь вместо автомобиля и огород вместо газона — французам приходится менять привычки из-за подорожания энергоресурсов

Людям по всей Франции приходится отказываться от привычного образа жизни из-за повышения цен на бензин, газ и электроэнергию, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, французы стремятся свести к минимуму использование автомобиля и отопления, чтобы вписаться в бюджет. Таким образом, то, чего требовали экологи много лет, свершилось за несколько недель, констатирует газета.

Некоторые кутаются в пледы, чтобы посмотреть сериалы, убавив обогрев радиатора, другие едут медленнее, чтобы снизить расход топлива, или закупают продукты сразу на неделю, чтобы не тратить дизель на поездки в гипермаркет — по всей Франции, столкнувшись с резким ростом цен на бензин, газ и электроэнергию, люди меняют свои привычки, пишет Le Figaro. Таким образом, радикальные изменения, которых активисты-экологи отчаянно требовали, чтобы спасти перегретую планету, произошли в течение нескольких недель, констатирует газета.

К примеру, золотистый ретривер Пабло теперь лишён ежедневной прогулки по пляжу Ла Боль в Атлантической Луаре. Его хозяйка медсестра Натали больше не может себе позволить каждый день совершать 20-минутную поездку на автомобиле для выгула собаки. В последнее время она ежедневно обращает внимание на новые правила. Хотя женщина не отключает отопление из-за холода, она закрывает ставни с наступлением темноты, чтобы «сохранить тепло». Она даже решила больше не встречать возвращающегося из школы-интерната в конце недели сына на автомобиле. Теперь молодой человек вынужден добираться до дома поездом.

Жиль Бернар, работающий в гипермаркете менее чем в 30 минутах езды от дома, также «нажал на тормоз» в использовании автомобиля. Если раньше он ездил на обед домой, преодолевая путь в 40 км в одну сторону, то теперь мужчина обедает в своём автомобиле на парковке. Некоторые кассиры его магазина, живущие дальше от работы, думают об увольнении, так как поездки на машине становятся слишком дорогостоящими. Бернар также приобрёл гранульный котёл для обогрева и принял решение превратить газон в огород ради экономии.

«Кто бы мог подумать, что сегодня мы столкнёмся с людьми, добирающимися до работы на лошади?» — замечает издание. Тем не менее такой выбор сделал 21-летний официант Луи Женекс, работающий в пивоварне в городе Изинго департамента Верхняя Луара. Два раза в неделю вместо обычных 15 минут за рулём он полтора часа добирается до ресторана по полям и лесам на своём верном семилетнем коне Эоле. Луи подсчитал, что, отдавая предпочтение верховой езде, будет экономить по половине бака бензина каждый месяц, притом что стоимость полного бака выросла с €58 до €85.

Другие поступают более радикально и полностью отказываются от автомобиля, пишет газета. Например, 36-летний Кристоф Торрент, работающий в сфере организации мероприятий в Тарн-и-Гаронне, решил продать двухдверный Mégane 3, полученный в наследство от деда. Вместо этого 100%-ный городской житель начал ездить на скутере и купил электрический велосипед за €469. «Для моих деловых поездок по городу этого достаточно», — констатирует он. Для более дальних встреч существует поезд или видеоконференции.

Семья фермеров из Луарета не может отказаться от использования автомобилей, но отныне покупает продукты впрок, чтобы сократить расход бензина на поездки в гипермаркет. Глава семейства также признаётся, что стал ездить медленнее. Что касается отопления, семья привыкла жить при максимально низкой температуре в доме. Но эти ежедневные сбережения кажутся ничтожными по сравнению с тем, сколько стоит эксплуатация оборудования. Повышение цен на внедорожное дизельное топливо для сельскохозяйственной техники, электроэнергию и газ привели к тому, что счета подскочили на несколько десятков тысяч евро в год. «Газ будет стоить на 20 тысяч евро больше в этом году, электричество — на 35 тысяч евро. Мы не знаем, как мы справимся с этим», — сетует фермер.

Некоторые видят выход в совместном использовании автомобиля в целях экономии. «Несколько лет назад я не осмеливалась на это из страха наткнуться на плохих людей», — рассказывает Эмилия Беркельманс, инженер, живущая в окрестностях Лилля. Но резкий рост цен на топливо и ежедневные поездки на работу за 45 км заставили её передумать.