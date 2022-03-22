Fox Business: из-за украинского кризиса американцев ждёт дальнейший рост цен на продукты питания

Жители США в ближайшие месяцы могут ожидать дальнейшего увеличения цен на продукты питания из-за украинского кризиса, сообщает Fox Business. При этом американцы, особенно те, кто едва сводит концы с концами, уже начали ощущать на себе финансовое давление конфликта на Украине.

Американцы, особенно те, кто живёт от зарплаты до зарплаты, начинают ощущать финансовое давление на продуктовые цены из-за украинского конфликта на другом конце света, сообщает Fox Business.



Всё началось с резкого роста цен на бензин. Эксперты говорят, что теперь, когда российская нефть запрещена в Соединённых Штатах, а во всём мире обострился дефицит энергии, покупатели могут ожидать в ближайшие месяцы увеличения своих расходов на продукты, особенно если Украина пропустит сезон посева пшеницы.



По данным Обсерватории экономической сложности, Россия и Украина производят 25% мировых поставок пшеницы. Хотя ни одна из этих стран не экспортирует пшеницу напрямую в США, однако ожидается, что их отсутствие на мировом рынке приведёт к ограничению предложения и росту цен.



Весь этот дефицит, от природного газа и сырой нефти до пшеницы и растительного масла, повлияет на стоимость ведения бизнеса для производителей продуктов питания в США.



«Это происходит в совершенно ужасное время для американских потребителей, потому что ежедневно мы наблюдаем, как инфляция уже почти подобралась к 10 процентам, — сказал в интервью Fox Business Дэн Варрони, эксперт по цепочкам поставок и основатель компании Potomac Core. — Показатели прошлого месяца были близки к 8 процентам. А это означает, что потребители, в том числе те, кто живёт от зарплаты до зарплаты, будут платить за еду больше».



Одним из секторов, столкнувшихся с особыми трудностями, стала хлебопекарная отрасль. В ней пшеница — это основной ингредиент, а природный газ используется для крупных промышленных печей, поэтому пекари теперь борются с растущими затратами на ведение бизнеса.



Робб Макки, президент и главный исполнительный директор Американской ассоциации пекарей (ABA), сказал, что производители хлебобулочных изделий начинают ощущать повышение спроса на используемое ими сырьё.



«Многие ингредиенты поставляются с Украины, в частности, пшеница, масличные культуры, ячмень и ряд других культур, — сказал Макки в интервью Fox Business. — Проблема состоит в том, что это один из трёх основных регионов мира по выращиванию пшеницы. И если мы исключим его из производства, — что, похоже, и произойдёт, если конфликт продлится гораздо дольше, — то случится следующее. Это окажет значительное влияние на стоимость американской и канадской пшеницы, которую в основном используют американские пекари».



ABA, среди прочего, предложила Министерству сельского хозяйства США разконсервировать некоторые резервные земли, которые можно было бы использовать для выращивания пшеницы и других культур во время глобального дефицита поставок.



Федеральное бюро статистики труда США выяснило, что по состоянию на февраль 2022 года цены на продукты питания за предыдущие 12 месяцев уже выросли почти на 8%. Это самый большой 12-месячный рост с 1981 года, подчёркивается в статье.



При этом ожидается, что сокращение поставок сырья поставит под угрозу способность американской пищевой промышленности производить продукты питания, сообщает Fox Business.