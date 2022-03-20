France 24: из-за украинского кризиса многим странам грозит нехватка продовольствия

События на Украине могут нанести мощный удар по продовольственной безопасности целого ряда стран, зависящих от поставок украинского и российского зерна, передаёт France 24. По информации канала, некоторые из них уже столкнулись с дефицитом пшеницы — а во второй половине года, как предупреждают в ООН, ситуация может усугубиться до полномасштабного голода в отдельных регионах.

С момента начала российской спецоперации на Украине минуло три недели, но она уже начинает отзываться «катастрофическими последствиями» не только на украинской территории, но и в многочисленных государствах, зависящих от экспорта пшеницы из этой страны, пишет сайт France 24.

Как подчёркивается в материале канала, 14 марта Генсек ООН Антониу Гутерреш озвучил мрачное предупреждение о том, что в число угроз, порождённых событиями на Украине, входит в том числе всемирный голод. «Мы должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить ураган голода и распад мировой системы снабжения продовольствием», — заявил Гутерреш. Как напоминает корреспондент France 24, всего за несколько дней до этого аналогичные опасения озвучил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли. «Пули и бомбы на Украине могут усугубить глобальный продовольственный кризис до катастрофического уровня. Эффект для цепочек поставок и цен на продукты питания будет мощнейшим», — предупредил он.

Украину наряду с юго-западными районами России уже давно называют «житницей Европы» благодаря наличию там чернозёма — одного из самых плодородных типов почвы в мире, напоминает читателям журналист France 24. Как заявил в интервью каналу исследователь Французского института международных и стратегических отношений (IRIS) и глава специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства аналитического центра Demeter Себастьен Абис, в этом регионе производится «примерно 15 процентов всего мирового объёма пшеницы и почти 30 процентов её мирового экспорта». «Но дело не только в пшенице, — добавил эксперт, — ведь на эти две страны приходится 80 процентов мировых объёмов производства подсолнечного масла, а кроме того, Украина занимает четвёртое место в мире по объёму экспорта кукурузы».

Поскольку на Украине продолжаются боестолкновения, производители сельскохозяйственных культур оказались отрезаны от мира, говорится в материале France 24. «Из украинских портов больше ничего не идёт, — объясняет Абис, — и что вообще сможет произвести и собрать страна в ближайшие месяцы, неизвестно». По словам аналитика, последствия конфликта уже ощутили на себе украинцы, которые «с большим трудом находят себе пропитание под пулями», но теперь обеспокоенность начинают выражать и те многочисленные страны, которые зависят от украинской пшеницы и сейчас опасаются, что не смогут прокормить своих граждан.

По информации France 24, дефицит зерна уже начинает ощущать Египет, Тунис и Алжир. «Страны Магриба сильно зависят от украинской пшеницы, — поведал каналу Себастьен Абис. — А в этом году это тем более верно, поскольку они пострадали от сильной засухи и их потребность в импорте выросла». Как подчеркнул эксперт, для Египта ситуацию уже можно назвать катастрофической: «Египет — крупнейший импортёр пшеницы, и при этом 60 процентов поставок от получает из России, а 40 — с Украины».

Уже в первые дни спецоперации продовольственные рынки в регионе «перегнули палку и стали действовать на опережение проблем с поставками пшеницы, спровоцировав подскок цен», сообщил Абис, отметив, что цена одной тонны пшеницы уже достигла рекордного показателя — €400, хотя до начала операции не превышала €280, а весной 2020-го составляла €150.

По информации France 24, в Тунисе, который переживает сейчас финансовый кризис и рост инфляции, население уже давно сталкивается с дефицитом манной крупы и муки, дотации на которые выделяют власти. На фоне роста цен на эти продукты многие тунисцы вынуждены обходиться без них, поскольку достать их становится всё труднее: зачастую купить манку и муку в стране можно только на чёрном рынке по завышенным ценам, сообщает канал.

В Египте же из-за роста цен на пшеницу подорожал хлеб. «Правительство попыталось успокоить людей, заявив, что у него есть запасы зерна на несколько месяцев и что они уже скоро будут пополнены, когда в стране соберут весенний урожай», — рассказал France 24 Себастьен Абис. По словам исследователя, после старта российской спецоперации Египет попытался устранить свою зависимость от украинских поставок, проведя тендер на закупку пшеницы. «Но из этого ничего не вышло — цены оказались слишком высокими. Это порочный круг: даже если страна может себе позволить закупить пшеницу подороже, сама эта закупка ударит по покупательной способности граждан», — заявил Абис.

Алжир тем временем пытается справиться с кризисом при помощи предупредительных мер: правительство страны наложило запрет на экспорт манной крупы, пасты и других продуктов питания из пшеницы, дабы сохранить запасы, сообщает France 24. «Но у алжирцев тут преимущество: они экспортируют нефть, которая рекордно дорожает. Это даёт им возможность закупать пшеницу, даже несмотря на рост цен», — отметил Себастьен Абис.

Между тем Северная Африка далеко не единственный регион, затронутый нехваткой пшеницы: от украинского зерна зависят Пакистан, Турция, несколько стран в Средней Азии и Африке к югу от Сахары, а также Индонезия, которая в списке импортёров пшеницы с Украины занимает второе место, перечисляет корреспондент France 24. «Особое беспокойство у меня вызывают отдельные западноафриканские страны, у которых очень мало запасов зерновых — отчётливее всего это выражено в Мали, Буркина Фасо и Сенегале. Для этих стран нынешние цены просто неподъёмны», — прокомментировал ситуацию в беседе с журналистом Абис.

В среду ООН призвала выделить дополнительно $4,3 млрд на помощь 17 млн йеменцев, заявив, что ситуация на Украине может ещё сильнее усугубить положение этой страны, где с 2014 года продолжается война, пишет сайт France 24. По данным ООН, перед 161 тыс. жителей Йемена во второй половине года встанет угроза «голода катастрофических масштабов». Кроме того, по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, если экспорт продовольствия из России и с Украины прекратится полностью, ещё от 8 до 13 млн людей по всему миру могут столкнуться с хроническим недоеданием. «Нельзя забывать, что этот новый кризис возник на фоне и так очень сложного контекста пандемии коронавируса, уже обернувшейся для многих стран рекордной инфляцией и ослаблением продовольственной безопасности», — напоминает Себастьен Абис.

В связи с такой угрозой — а также риском повторения «голодных бунтов», разразившихся в ряде стран в 2008 году из-за резкого роста цен на пшеницу, — министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди призвал Европейский союз компенсировать утраченные поставки украинского зерна. «Европа должна произвести больше», — заявил министр в интервью радиостанции France Inter, добавив, что Брюссель должен «взять на себя миссию по обеспечению пропитания».

По мысли Себастьена Абиса, предложение министра — это наиболее прагматичный вариант в нынешних условиях, однако «мы вряд ли сможем уже к лету нарастить производство просто по щелчку пальцев». «Для этого нужно обеспечить производителям средства и ресурсы, а также пересмотреть нормы для невозделанных земель, — пояснил аналитик. — В последние годы Европа придерживалась политики «производим лучше». А чтобы производить больше, нужно будет полностью пересмотреть сельскохозяйственную политику ЕС».

«Пшеница становится геополитической проблемой, и это ощущается сейчас сильнее, чем когда-либо, — в заключение заявил эксперт корреспонденту France 24. — Ведь за всем встаёт вопрос о том, как различные страны будут позиционировать себя по отношению к российскому рынку. Продолжит ли Россия экспортировать зерно? Учитывая потребности некоторых стран, Москва почти наверняка будет и дальше играть важную роль на международной арене».