Guardian: конфликт на Украине грозит миру глобальным продовольственным кризисом

Украинский кризис привёл к резкому росту цен на продовольствие, пишет The Guardian, ссылаясь на данные ООН. Россия и Украина являются крупными поставщиками сельхозпродуктов: от их поставок значительно зависят минимум 50 стран мира. По мнению экспертов, колебания цен на рынках сельхозпродуктов вкупе с последствиями пандемии могут привести к глобальному продовольственному кризису.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) предупредила, что кризис на Украине ставит под угрозу поставки ключевых сельскохозяйственных культур, что, в свою очередь, может привести к мировому продовольственному кризису, пишет The Guardian.

По словам главного экономиста FAO Максимо Тореро, цены на сельхозпродукцию уже были высокими до начала российской спецоперации на Украине из-за пандемии. Тореро считает, что из-за украинского кризиса рост цен может приобрести катастрофический характер.

Издание напоминает, что в последнее время наблюдался резкий рост цен на пшеницу, ячмень, рапс и подсолнечное масло. При этом минимум 50 стран мира зависят от российских и украинских поставок пшеницы на 30% и более, отмечает The Guardian. Среди наиболее зависимых стран — многие развивающиеся государства северной Африки и Азии.

На Украину приходится 12% от глобальных поставок пшеницы, пишет The Guardian. Кроме того, Россия и Украина являются основными производителями минеральных удобрений, цены на которые также взлетели вверх.

В последний раз подобные скачки цен на продовольствие наблюдались в 2007—2008 годах, а также в 2010–2012. Тогда колебания на рынках сельхозпродуктов привели к политическим беспорядкам и нестабильности, последствия которых ощущаются до сих пор.

По словам Тореро, если сейчас Россия ограничит или же перенаправит свой экспорт сельхозпродуктов, ситуация станет ещё труднее. «Разумеется, Россия может делать со своим производством всё что захочет. Если они ограничат экспорт, ситуация станет хуже. Цены возрастут ещё сильнее. Мы призываем все страны, не только Россию, не вводить ограничения на экспорт», — приводит издание слова экономиста. Он также отметил, что даже если конфликт на Украине удастся быстро разрешить, последствия роста цен на продовольствие ещё будут ощущаться какое-то время.