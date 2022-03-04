WNP: начало проблем — экс-министр сельского хозяйства Польши о влиянии украинского кризиса на цены в Европе
Рынок Украины и её сельское хозяйство крайне важны как для Европы, так и для всего мира, поэтому, безусловно, специальная военная операция России окажет сильное влияние на рост цен на продукты питания на Западе из-за роста цены на зерно, уверен польский депутат, бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. «Это только начало проблем, с которыми в ближайшие месяцы столкнутся мировые продовольственные рынки», — подчёркивает он в интервью порталу WNP. Однако, по его мнению, прямой угрозы в плане поставок кукурузы или зерна в Польшу не существует, потому что она в большей части их реэкспортировала в другие страны.
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