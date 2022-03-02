Wyborcza: отобрать у России, чтобы передать украинцам — Варшава изымает дипломатический комплекс

Судебные баталии продолжались долго, но на руках властей Варшавы уже имеется судебное решение по изъятию у России бывшего комплекса зданий советских дипломатов на улице Собеского, 100 в польской столице, сообщает Gazeta Wyborcza. Издание, однако, обращает внимание на то, что желание мэра заселить в него 100 украинских семей будет трудновыполнимой задачей. Построенный в 70-е годы комплекс, вот уже пять лет числится в реестре памятников, следовательно, каждую деталь властям придётся согласовывать с реставратором.

МИД Польши поддерживает шаги варшавской мэрии, направленные на изъятие опустевших домов советских дипломатов на улице Собеского, 100. Туда должны заселить беженцев с Украины, пишут в издании Gazeta Wyborcza польские журналисты Михал Войтчук и Войцех Карпешук.

«Мы рекомендуем возбудить процедуру взыскания в отношении неиспользуемой в дипломатических и консульских целях недвижимости, находящейся в незаконном владении Российской Федерации, а именно недвижимости, расположенной на улице Собеского, 100 и на улице Келецкой, 45 в Варшаве. В отношении этих двух объектов недвижимости были вынесены судебные решения польских судов, предписывающие их возвращение законным владельцам — государственной казне», — такое заявление опубликовал во вторник вечером МИД Польши.

Таким образом МИД подтвердил вчерашнее сообщение Gazeta Wyborcza о том, что столичное самоуправление имеет на руках вступившие в законную силу судебные решения, на основании которых оно может изъять «Шпегово» — бывший комплекс зданий советских дипломатов на улице Собеского, 100. «Мы на протяжении долгих месяцев работали над изъятием комплекса на улице Собеского, 100. Мы имеем окончательные судебные решения, есть назначенный судебный пристав. В связи с российской агрессией на Украине я решил, что в долгосрочной перспективе мы оборудуем там квартиры для украинских семей с детьми», — написал вчера мэр Варшавы Рафал Тшасковский в Facebook.

«Судебные баталии продолжались долго, но в итоге именно столичный город Варшава получил положительные судебные решения. Российская Федерация до сих пор не освободила здания, а значит, они были захвачены незаконно. На прошлой неделе судебный пристав наконец-то был назначен», — объяснил мэр. «Когда мы закроем все формальности, мы начнём готовить 100 жилых помещений, расположенных в этом комплексе, к тому, чтобы они были пригодны к использованию», —добавил он.

«МИД Польши рекомендовал использовать все доступные процессуальные средства для того, чтобы судебные разбирательства и по другим делам протекали как можно быстрее», — сообщило министерство.

«Шпегово» в каком-то смысле уже «захвачено»: вчера на крыше одного из зданий кто-то нарисовал польский и украинский флаг. Однако ключевое слово в заявлении Тшасковского — «долгосрочное», — отмечают журналисты. Комплекс на улице Собеского, 100 требует капитального ремонта и подразумевает длительный процесс подготовки. Тем более что построенные в 1970-е годы здания уже пять лет числятся в реестре памятников, следовательно, каждую деталь придётся согласовывать с реставратором.

Они обращают внимание и на другую российскую недвижимость, изъятие которой будет куда более проблематично. Речь идёт о здании на улице Келецкой, 45. Это довоенное здание, которое когда-то принадлежало знаменитому тенору Яну Кепуре. Оно находится в хорошем состоянии и до сих пор используется, в нём располагается средняя школа при Посольстве России в Польше.