Rzeczpospolita: ЕС не имеет права потерять Польшу — нужен компромисс

В нынешней геополитической обстановке Европейский союз не может позволить себе потерять Польшу, даже несмотря на её «правовое непослушание», пишет польский журналист Енджей Белецкий. В издании Rzeczpospolita он объясняет, что если остальные страны ЕС дадут своё согласие, то Брюсселю и Варшаве удастся достигнуть компромисса: Польша обязуется признать верховенство европейского права де-факто, но не де-юре.

«Пока Китай переходит к наступлению, Россия становится всё агрессивнее, а Америка поворачивается к Азии, Европейскому союзу необходимо сохранять свою сплочённость. Он не может потерять одну из пяти самых больших стран-членов. Следовательно, он находится в поиске преодоления кризиса, который вызвала Варшава», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

В статье он обращает внимание, что первый сигнал о поиске компромисса поступил от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Та в качестве ответной меры на решение Конституционного суда в итоге не решилась заморозить средства из Фонда реконструкции для Польши. Хоть именно этого требует показательная часть евродепутатов Европарламента во главе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, то окончательное решение всё-таки останется за Советом ЕС. Он не оставляет надежду на то, что Польша всё-таки признает примат европейского права над польским и прислушается к тому, чтобы упразднить дисциплинарную палату Верховного суда, которая, по мнению ЕС, наносит ущерб судебной системе страны.

«Но существует ли воля к достижению соглашения с обеих сторон?» — задаётся вопросом Белецкий. В статье он напоминает, что в четверг в Мадриде состоялись продолжительные переговоры Ангелы Меркель с премьер-министром Испании Педро Санчесом. После них источники в испанском правительстве сообщили Rzeczpospolita следующее: «Как для Испании, так и для Германии Польша выступает фундаментальным элементом европейского проекта. Нам необходимо найти компромисс, который сохранит лицо обеих сторон, при условии, что примат европейского права будет сохранён в качестве основы европейской конструкции. Мы убеждены в том, что польское правительство предпримет попытки пойти на компромисс в этом вопросе». По мнению самой канцлер, партнёрам Польши по ЕС следует отказаться от конфронтации и сделать выбор в пользу диалога с Варшавой с целью разрешения сложностей во взаимоотношениях.

Польский журналист также обращает внимание на полученную изданием информацию из Рима, из которой следует, что соглашение может быть выстроено следующим образом: Польша обязуется признать верховенство европейского права де-факто, но не де-юре, то есть решение Конституционного суда останется в силе только теоретически, но правительство будет придерживаться норм европейского права на практике. Однако такого рода соглашение возможно только на самом высоком уровне. Первой возможностью к его заключению премьер-министром Польши Матеушем Моравецким может послужить саммит лидеров ЕС, который состоится в этот четверг. Глава польского правительства мог бы сделать там соответствующее заявление. Белецкий отмечает, что польским властям оказалось на руку то, что решение Конституционного суда стало важной темой избирательной кампании во Франции. Практически все кандидаты французской оппозиции поддержали позицию Варшавы, что, безусловно, побуждает Эммануэля Макрона к заключению компромисса с Польшей.

В целом страны Западной Европы хотят сохранить членство Польши в ЕС, но одновременно они не могут дать своё согласие на нарушение положений европейского права. Компромисс необходим, однако и он требует единогласия стран-членов. Если непреклонный в этом вопросе Рютте или лидеры Швеции и Дании не пойдут на уступки, тогда компромисса не стоит ждать так скоро, резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.