Tageszeitung: русские идут на Пхёнчхан — законно, но без стыда и совести Российские герб, речь, флаги, футболки — всего этого, несмотря на допинговый скандал, на Олимпийских играх в Южной Корее будет в избытке, пишет Tegszeitung. Вот только тот, кто в феврале в Пхёнчхане отправится в Дом российского болельщика на поиски «угрызений совести, стыда и осознания» вины, их там не найдёт, предупреждает автор статьи Андреас Рюттенауэр. 4 января 2018 Tageszeitung

Tageszeitung о бое Емельяненко: образ русского мужика пострадал После поражения от Мэтта Митриона Фёдор Емельяненко стал ещё одним из «многочисленных неудачников в российском спорте», пишет Tageszeitung. Теперь реабилитировать пострадавший образ «настоящего русского мужика» предстоит Александру Поветкину, который проведёт бой с украинским боксёром Андреем Руденко. 1 июля 2017 Tageszeitung

TAZ: натовское «устрашение России» рискует споткнуться о «русский бунт» в Европе Для «устрашения России» Германия приступила к переброске в Литву 450 солдат и 190 единиц бронетехники, сообщает Tageszeitung. «В тумане гибридной войны» немецкие военнослужащие, однако, могут столкнуться с восстаниями русскоязычных меньшинств. Если же подразделения бундесвера «безрассудно» отреагируют на эту конфронтацию, то для Москвы это может стать предлогом «для вторжения и защиты» русского населения в Прибалтике, считает издание. 1 февраля 2017 Tageszeitung

TAZ: ради поблажек ЕС Минск посадит под замок беглецов из Сирии, России и с Украины ЕС упростит условия въезда для белорусских граждан, если Минск — на деньги Брюсселя — построит на территории Белоруссии ряд «лагерей для интернированных лиц», пишет Tageszeitung. «Под замком» в «учреждениях» окажутся беженцы из Сирии и с Украины, а также те, кто «спасается бегством» от экономического кризиса в России, подчёркивает немецкое издание. 13 января 2017 Tageszeitung

Tageszeitung: из-за морозов Украина рискует израсходовать газ, а Европа — замерзнуть Зимние холода привели к удвоению потребления транзитного российского газа на Украине, что чревато прекращением подачи топлива и, как следствие, истощением запасов за 70 дней, сообщает Die Tageszeitung. Таким образом, не исключено повторение «газового кризиса» 2009-го, когда от дефицита газа пострадали не только украинцы, но и жители ЕС, отмечает издание. 12 января 2017 Tageszeitung

TZ: президент ФК «Бавария» осудил антироссийские настроения в Германии Если бы Европа, Россия и США сотрудничали друг с другом, многие проблемы можно было бы быстро решить, считает президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс. В интервью Tageszeitung он заявил, что не одобряет острую критику и пренебрежительное отношение к России, а также антироссийские настроения в Германии. 2 января 2017 Tageszeitung

Tageszeitung: Европе нужно учиться у Путина, как приструнить Эрдогана Эрдоган понимает только язык давления и закручивания гаек, однако ЕС не знает, как на него можно повлиять, и выставляет себя на посмешище критикой, не имеющей никаких последствий, пишет немецкая Tageszeitung. В то же время Владимир Путин уже показал, как нужно действовать, чтобы чего-то добиться от Турции, и в этом вопросе Европе следует взять с России пример. 8 ноября 2016 Tageszeitung

Tageszeitung: Немецкого политика посадили за нацистскую татуировку Немецкого ультраправого политика приговорили к восьми месяцам лишения свободы за разжигание межнациональной вражды, сообщает Tageszeitung. Причиной такого решения суда стала татуировка: Марсель Цех из Национал-демократической партии появился в общественном бассейне с изображением концлагеря на спине. 7 ноября 2016 Tageszeitung

Taz: В Орле появится памятник Ивану Грозному Губернатор Орловской области Вадим Потомский распорядился воздвигнуть памятник Ивану Грозному в Орле, сообщает taz. «Поклонение» такой одиозной фигуре, как Грозный, - это свидетельство того, что россияне «впадают в болезнь» и возвращаются к «самым мрачным страницам своей истории», считает издание. 6 августа 2016 Tageszeitung

TAZ: Судебный беспредел Киева – «пощечина» по ценностям «майдана» Репутация Украины как «страны, медленно, но верно идущей к правовому государству», оказалась иллюзией, отмечает Tageszeitung. Об этом свидетельствует суд Киева над двумя российскими солдатами, осужденными за «агрессивную войну» против Украины, убийство их адвоката и поджог кабинета судьи. Все это – «пощечина» украинцам, боровшимся за демократические реформы на «майдане», сетует издание. 20 апреля 2016 Tageszeitung