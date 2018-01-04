Tageszeitung
Tageszeitung: русские идут на Пхёнчхан — законно, но без стыда и совести
Российские герб, речь, флаги, футболки — всего этого, несмотря на допинговый скандал, на Олимпийских играх в Южной Корее будет в избытке, пишет Tegszeitung. Вот только тот, кто в феврале в Пхёнчхане отправится в Дом российского болельщика на поиски «угрызений совести, стыда и осознания» вины, их там не найдёт, предупреждает автор статьи Андреас Рюттенауэр.
Tageszeitung о бое Емельяненко: образ русского мужика пострадал
После поражения от Мэтта Митриона Фёдор Емельяненко стал ещё одним из «многочисленных неудачников в российском спорте», пишет Tageszeitung. Теперь реабилитировать пострадавший образ «настоящего русского мужика» предстоит Александру Поветкину, который проведёт бой с украинским боксёром Андреем Руденко.
TAZ: натовское «устрашение России» рискует споткнуться о «русский бунт» в Европе
Для «устрашения России» Германия приступила к переброске в Литву 450 солдат и 190 единиц бронетехники, сообщает Tageszeitung. «В тумане гибридной войны» немецкие военнослужащие, однако, могут столкнуться с восстаниями русскоязычных меньшинств. Если же подразделения бундесвера «безрассудно» отреагируют на эту конфронтацию, то для Москвы это может стать предлогом «для вторжения и защиты» русского населения в Прибалтике, считает издание.
TAZ: ради поблажек ЕС Минск посадит под замок беглецов из Сирии, России и с Украины
ЕС упростит условия въезда для белорусских граждан, если Минск — на деньги Брюсселя — построит на территории Белоруссии ряд «лагерей для интернированных лиц», пишет Tageszeitung. «Под замком» в «учреждениях» окажутся беженцы из Сирии и с Украины, а также те, кто «спасается бегством» от экономического кризиса в России, подчёркивает немецкое издание.
Tageszeitung: из-за морозов Украина рискует израсходовать газ, а Европа — замерзнуть
Зимние холода привели к удвоению потребления транзитного российского газа на Украине, что чревато прекращением подачи топлива и, как следствие, истощением запасов за 70 дней, сообщает Die Tageszeitung. Таким образом, не исключено повторение «газового кризиса» 2009-го, когда от дефицита газа пострадали не только украинцы, но и жители ЕС, отмечает издание.
TZ: президент ФК «Бавария» осудил антироссийские настроения в Германии
Если бы Европа, Россия и США сотрудничали друг с другом, многие проблемы можно было бы быстро решить, считает президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс. В интервью Tageszeitung он заявил, что не одобряет острую критику и пренебрежительное отношение к России, а также антироссийские настроения в Германии.
Tageszeitung: Европе нужно учиться у Путина, как приструнить Эрдогана
Эрдоган понимает только язык давления и закручивания гаек, однако ЕС не знает, как на него можно повлиять, и выставляет себя на посмешище критикой, не имеющей никаких последствий, пишет немецкая Tageszeitung. В то же время Владимир Путин уже показал, как нужно действовать, чтобы чего-то добиться от Турции, и в этом вопросе Европе следует взять с России пример.
Tageszeitung: Немецкого политика посадили за нацистскую татуировку
Немецкого ультраправого политика приговорили к восьми месяцам лишения свободы за разжигание межнациональной вражды, сообщает Tageszeitung. Причиной такого решения суда стала татуировка: Марсель Цех из Национал-демократической партии появился в общественном бассейне с изображением концлагеря на спине.
Taz: В Орле появится памятник Ивану Грозному
Губернатор Орловской области Вадим Потомский распорядился воздвигнуть памятник Ивану Грозному в Орле, сообщает taz. «Поклонение» такой одиозной фигуре, как Грозный, - это свидетельство того, что россияне «впадают в болезнь» и возвращаются к «самым мрачным страницам своей истории», считает издание.
TAZ: Судебный беспредел Киева – «пощечина» по ценностям «майдана»
Репутация Украины как «страны, медленно, но верно идущей к правовому государству», оказалась иллюзией, отмечает Tageszeitung. Об этом свидетельствует суд Киева над двумя российскими солдатами, осужденными за «агрессивную войну» против Украины, убийство их адвоката и поджог кабинета судьи. Все это – «пощечина» украинцам, боровшимся за демократические реформы на «майдане», сетует издание.
TAZ: Вместо убежища критикам Кремля на Украине грозит депортация
Российские оппозиционеры не могут чувствовать себя в безопасности на Украине, пишет немецкая Tageszeitung. Прошения о предоставлении убежища почти всегда отклоняются, несмотря на обещания Порошенко, и критиков Кремля в любой момент могут арестовать для дальнейшей выдачи в Россию.