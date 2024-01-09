Политолог: Израиль и Запад ничему не научились в Ираке и Афганистане — победить ХАМАС невозможно

Израиль не может победить ХАМАС, уверен палестинский политолог Абдальхади Алиджла. В интервью Tageszeitung он отметил, что Израильские и западные политики ничему не научились из истории Ирака или Афганистана. Большинство палестинцев в Газе не симпатизируют ХАМАС, однако Израиль осаждает сектор Газа с 1991 года, и пока геноцид не прекращается, будет существовать и военное сопротивление.

Израиль поставил себе целью уничтожить ХАМАС, однако это «нереально, фанатично и невозможно», считает палестинский политолог Абдальхади Алиджла. В интервью Tageszeitung он поясняет: Израиль не в состоянии победить, потому что это партизанская война, уличная война, а ХАМАС является частью региональной сети военизированных формирований, финансируемых Ираном. Иран не позволит победить ХАМАС. Впрочем, есть много других причин, по которым военная победа Израиля невозможна.

Израильские и западные политики ничему не научились из истории Ирака или Афганистана. Они ничего не знают о местной политике в этих обществах. Джордж Буш-младший выступил в Кабуле и сказал: «Мы победили талибов». Однако 20 лет спустя талибы вернулись, несмотря на то, что у США самые современные вооружённые силы в мире.

Почти каждый житель сектора Газа потерял кого-то в этой войне. ХАМАС разделяет их горе — именно поэтому большинство палестинцев в Газе поддерживают вооружённое сопротивление. Это не означает, что они принадлежат к ХАМАС или симпатизируют ему.

В течение последних десяти лет в секторе Газа часто происходили протесты против правительства ХАМАС. Большинство населения не удовлетворено его механизмами управления. Они ждут новой повестки, новой политической силы, которая изменит ситуацию. Политические партии, элиты и организации гражданского общества не смогли удовлетворить потребности палестинцев. Израиль осаждает сектор Газа с 1991 года, и любая политическая альтернатива должна дать палестинцам надежду. Пока существует оккупация, проблемы продолжаются. Пока существует оккупация, будет существовать военное сопротивление. В мирное время ХАМАС становится слабее, подчёркивает политолог.

То, что происходит в Газе, — это геноцид. Сейчас невозможно представить никакого убедительного решения на будущее. Сначала геноцид должен прекратиться — только тогда можно будет думать о будущем, заявил эксперт в интервью Tageszeitung.