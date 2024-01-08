Guardian: Великобританию обвинили в лицемерии за отказ признать геноцид в Газе
Соединённое Королевство раскритиковали за двойные стандарты. Причиной стало то, что британские власти официально представили подробные юридические аргументы в международный суд в Гааге, поддержав утверждения о геноциде в Мьянме, но не встали на сторону ЮАР, которая обвиняет Израиль в аналогичном преступлении, пишет The Guardian.
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